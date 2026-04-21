Audiencias y pruebas toxicológicas: los filtros para aspirantes al TJE y el CNE

En esta entrevista, explica las reglas del juego, los plazos y la realidad de los acuerdos políticos en el Legislativo.

El diputado Antonio Rivera Callejas encabeza la comisión que deberá filtrar a los mejores perfiles en un ambiente de alta polarización.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la destitución de altos funcionarios electorales por juicios políticos, el Congreso Nacional ha activado una comisión especial para llenar las vacantes en los entes que garantizan la democracia.

Los nuevos funcionarios ocuparán estos cargos hasta el 2029.

​¿Cuál es el primer paso formal que dará la Comisión Especial para llenar las vacantes en los entes electorales?

Hoy a la 1:00 de la tarde la comisión va a comparecer para hacer la convocatoria oficial dirigida a todos los postulantes tanto para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) como para el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El objetivo es que, a partir de mañana, los interesados puedan acudir a la Secretaría del Congreso Nacional para entregar su hoja de vida y comenzar su proceso formal de postulación.

​¿Cuántos cargos están en disputa actualmente y bajo qué condiciones?

En total tenemos seis vacantes que debemos cubrir. En el TJE hay cuatro espacios: dos magistrados propietarios y dos suplentes. Por su parte, en el CNE hay dos vacantes disponibles, que corresponden a un consejero propietario y un consejero suplente. Queremos que el proceso sea abierto para que lleguen los mejores profesionales.

​Más allá de la documentación básica como el DNI o antecedentes, ¿qué requisitos específicos deben cumplir los aspirantes para cada ente?

Existen diferencias por la naturaleza de los cargos. Para el CNE, el postulante debe ser mayor de 30 años y poseer un título universitario.

En el caso del TJE, los requisitos son más rigurosos: debe ser mayor de 35 años, ser profesional del derecho y acreditar una experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de la abogacía.

​¿Cómo está diseñado el cronograma de recepción y evaluación de los candidatos?

La Secretaría estará habilitada desde este miércoles hasta el domingo, para recibir las hojas de vida. El lunes, la comisión recibirá todos los expedientes y comenzará una examinación exhaustiva que durará tres días.

Posteriormente, vendrán las audiencias públicas. Un punto importante es que, para el caso del TJE, los postulantes deben someterse obligatoriamente a exámenes psicométricos y toxicológicos. Una vez evaluados, enviaremos una propuesta a la Junta Directiva y esta, a su vez, al Pleno.

​¿Cuánto tiempo estima que tomará todo este proceso antes de llegar a la votación definitiva?

Calculo que, para ambos temas (CNE y TJE), estaremos trabajando aproximadamente 21 días, es decir, unas tres semanas. Una vez entregada la propuesta, la pelota queda en la cancha del Pleno.

Si el mismo día logramos los 86 votos, ahí termina el proceso; de lo contrario, esto se puede alargar hasta que se logre el consenso necesario de la mayoría calificada.

​Tradicionalmente, estos cargos se reparten entre los tres partidos mayoritarios. ¿Se mantendrá esa lógica de "uno para cada uno"?

Mire, en ningún artículo de la ley se establece que deba ser uno de cada uno de los tres partidos grandes.

Es cierto que existía un acuerdo político para que, en instituciones de tres miembros, hubiese representación de las fuerzas mayoritarias, pero tengo que ser claro: Libre rompió ese acuerdo hace dos años cuando se negó a nombrar a Merary Díaz Molina en el IAIP. Ese pacto político está roto. Curiosamente, quien avaló ese pacto en nombre de Libre en aquel entonces fue Jorge Cálix, pero hoy el escenario es distinto.

​¿Significa esto que la sociedad civil tiene una oportunidad real de ocupar estos cargos?

Me imagino que se van a postular tanto de partidos políticos como de sociedad civil. Al final, el que demuestre conocimiento, experiencia notoria en el tema electoral y, sobre todo, el que logre amarrar los 86 votos, será el elegido.

No sabemos si los líderes de las bancadas apostarán por alguien de sociedad civil, alguien de Libre o del Partido Liberal.

Lo que sí le garantizo es que deben seguir un trámite eminentemente jurídico antes de llegar a la etapa política de la votación.

​Bajo su análisis, ¿cuál de las dos instituciones representa el mayor reto de negociación en el Congreso?

En mi opinión muy particular, la elección en el CNE es mucho más compleja. Me parece que ahí será más difícil alcanzar el consenso. Creo que en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se puede lograr un acuerdo mucho más rápido entre las bancadas que en el Consejo Nacional Electoral.