En cárcel de El Progreso estará exdiputado Víctor Hugo Romero

San Pedro Sula, Honduras.- El exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero Chinchilla, permanecerá bajo detención judicial por orden del Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que conoció su audiencia de declaración de imputado junto a otros tres acusados.
Además de Romero Chinchilla, la medida fue impuesta a Nelson Francisco Melgar, Andrés Adolfo Ramos Navis y Emeterio Carbajal Gómez, señalados por el Ministerio Público por los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de Mario Josué Chacón Fuentes y de los derechos fundamentales de la sociedad hondureña.
Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional también resolvió dictar detención judicial a tres de los procesados por el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Miguel Ángel Villeda Recinos.
Mientras se desarrolla el proceso penal, los cuatro imputados permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario de El Progreso, en el departamento de Yoro, conforme a lo establecido por el tribunal.
Asimismo, la audiencia inicial fue programada para el próximo 10 de junio a las 9:00 de la mañana, fecha en la que el Ministerio Público deberá presentar los elementos probatorios que sustentan la acusación.
Antes de comparecer ante el juez, Romero Chinchilla rechazó los señalamientos formulados en su contra y aseguró desconocer los hechos que se le atribuyen.
“No sé nada de lo que me están imputando. Solo quiero decirles que soy inocente. Nunca he sido una persona de esa reputación y todo se aclarará en los juzgados”, manifestó el exlegislador ante medios de comunicación.
Según las primeras investigaciones, estos hechos podrían estar vinculados al secuestro de un hijo del excongresista, de quien no se sabe nada desde el 2014.