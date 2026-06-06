En cárcel de El Progreso estará exdiputado Víctor Hugo Romero

San Pedro Sula, Honduras.- El exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero Chinchilla, permanecerá bajo detención judicial por orden del Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que conoció su audiencia de declaración de imputado junto a otros tres acusados.

Además de Romero Chinchilla, la medida fue impuesta a Nelson Francisco Melgar, Andrés Adolfo Ramos Navis y Emeterio Carbajal Gómez, señalados por el Ministerio Público por los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de Mario Josué Chacón Fuentes y de los derechos fundamentales de la sociedad hondureña.

Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional también resolvió dictar detención judicial a tres de los procesados por el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Miguel Ángel Villeda Recinos.