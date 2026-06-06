"Me vinculan por una simple amistad": Williams Reyes, segundo implicado en masacre de Rigores

Tras la captura de Carlos Molina, alias “Gato Negro”, se logró la detención de Williams Reyes Izaguirre señalado como el segundo implicado en la masacre en Rigores, que dejó 20 personas el pasado 21 de mayo en una finca de palma africana. ¿Por qué se le vincula?
Bajo resguardo policial fue trasladado Williams Noé Reyes Izaguirre, a quien se le dictó detención judicial por el Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Reyes Izaguirre fue capturado el viernes en la aldea La Ceibita, municipio de Tocoa, departamento de Colón, durante un operativo de la Policía Nacional de Honduras.
Mientras era remitido a la Penitenciaría Nacional de Támara, en la capital de Honduras, donde permanecerá mientras avanzan las investigaciones del caso, Reyes Izaguirre declaró a los medios su presunta inocencia.
“Las pruebas dirán la verdad. Yo soy inocente. Me vinculan por una simple amistad”, dijo cuando era llevado a Támara, sin revelar a quién se refería con su amistad.
En ese mismo centro penal permanece recluido Carlos Alexis Molina Mencías, alias “Gato Negro”, señalado por las autoridades como presunto autor intelectual de la masacre, bajo la misma medida cautelar.
A Reyes Izaguirre lo acusan por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y asociación para delinquir tras el ataque armado registrado en Rigores, Trujillo, Colón.
Las investigaciones preliminares indican que los atacantes habrían utilizado uniformes policiales falsos para cometer el crimen por conflictos ligados al robo de palma africana y territoriales.
Las autoridades sigue con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes de esta masacre.
Tras el traslado, el juez programó la audiencia inicial para este lunes -8 de junio- a partir de las 9:00 de la mañana.