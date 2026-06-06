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Venganza por secuestro de su hijo: hipótesis detrás de la captura del exdiputado Víctor Hugo Romero

Una nueva hipótesis de las autoridades indica que el exdiputado habría actuado por venganza tras el secuestro de su hijo.¿Qué relación tiene este crimen con el secuestro? Esto reveló el MP

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 13:07
Venganza por secuestro de su hijo: hipótesis detrás de la captura del exdiputado Víctor Hugo Romero
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El exdiputado suplente Víctor Hugo Romero es acusado por el asesinato de un joven ocurrido en 2018. El hijo del exparlamentario fue secuestrado en 2014. ¿Qué vincula este proceso judicial con la desaparición de su hijo? Esto es lo que han dicho las autoridades.

 Foto: Cortesía
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Junto al exdiputado suplente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero, fueron capturados Emeterio Carbajal Gómez, Nelson Francisco Melgar y Andrés Adolfo Ramos Navis. A todos se les supone responsables de los delitos de asesinato en perjuicio de Mario Josué Chacón Fuentes y de asesinato en su grado de ejecución tentativa acabada en perjuicio de un testigo protegido.

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Víctor Hugo Romero Espinoza es el hijo del exdiputado suplente que fue secuestrado en 2014 y que, pese a que se pagaron dos rescates, nunca apareció.

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En aquel entonces, el joven era estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y tenía 17 años de edad.

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Según la versión brindada en aquel momento, varios individuos llegaron al lugar fuertemente armados y se llevaron al joven por la fuerza, sin que quienes se encontraban en la propiedad pudieran impedirlo.

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La madre del joven y actual vicealcaldesa de Cucuyagua, Luz Dariela Espinoza, reveló años después que la familia accedió a realizar dos pagos exigidos por los secuestradores con la esperanza de recuperar con vida a su hijo, pero no obtuvieron respuestas.

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“Pagamos dos rescates y luego perdimos comunicación con los secuestradores, pero mi corazón guarda la esperanza de que esté con vida en algún lugar”, manifestó la esposa del excongresista en declaraciones relacionadas con el caso. ¿Por qué vinculan el secuestro al caso?

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De acuerdo con Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, una de las principales líneas de investigación establece que el crimen por el cual fue detenido el excongresista podría estar relacionado con una presunta venganza por el secuestro de su hijo.

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“De acuerdo con las investigaciones preliminares de los fiscales, el diputado considera que una de las personas implicadas en la tentativa de homicidio estaría vinculada al secuestro de su hijo”, explicó Mora.

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El excongresista Víctor Hugo Romero se desempeñó como diputado suplente durante el período 2022-2026, en representación de la congresista suspendida Isis Cuéllar, también del partido Libertad y Refundación.

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