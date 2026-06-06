¿Se entregará? Chats revelan supuesto plan de Daniel Meraz, acusado de asesinar a su pareja

Prófugo de la justicia se mantiene Daniel Meraz, luego de ser señalado como sospechoso de haberle quitado la vida a su pareja en la colonia Santa Fe, Villanueva, Cortés. Mensajes con su padre revelan que este se entregaría próximamente. Aquí las capturas:
El pasado miércoles 3 de junio de 2026, el cuerpo de Elvia Mercedes Gómez López, de 31 años de edad, fue encontrado sin vida en su cama con posibles señales de estrangulamiento, siendo el principal sospechoso del crimen Daniel.
Desde entonces, Daniel se mantiene prófugo de la justicia, presuntamente oculto en un lugar de San Pedro Sula, según se conoció por su padre, quien habría filtrado chats de su hijo donde este revela su posible entrega.
El padre de Daniel, según las capturas de las conversaciones, le mencionó que tanto él como su familia estaban orando por su caso, aconsejándole que también orara por un arrepentimiento por haberle quitado la vida a su propia pareja.
Aunque en los mensajes Daniel mencionó que “nadie sabía su ubicación”, su propio padre reveló en un video que su hijo podría encontrarse en San Pedro Sula, pero no especificó el lugar exacto.
"Sabemos que está ahí en San Pedro Sula. No sé exactamente dónde está ni en qué lugar se encuentra, pero sí sé que está en San Pedro Sula y que él se va a entregar", indicó.
En los mensajes, Daniel explicaba a su padre que todo se trató de una defensa propia, pues su pareja lo habría querido atacar con un puñal, mostrando también fotos de las heridas.
En otro de los mensajes, Daniel escribió: “El lunes me voy a entregar entonces”, tras el consejo de su padre de hacerlo voluntariamente para no agravar su situación judicial aumentando su condena.
Ante las amenazas que denunció el padre de Daniel en contra de su hijo, pidió: “No lo vayan a matar. Dejen que sea la justicia la que se encargue. Dejen que sean las leyes de nuestro país las que decidan la condena que él debe recibir”.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles de su ubicación exacta ni de su captura, por lo que se espera que, según los mensajes, Daniel se entregue el lunes 8 de junio.