Suben a doce los heridos durante un tiroteo en Toledo, Ohio, Estados Unidos

Miami, Estados Unidos.- Las autoridades elevaron a doce la cifra de heridos, entre ellos dos en estado crítico, por un tiroteo este sábado durante un festival comunitario en la ciudad estadounidense de Toledo, estado de Ohio, donde el alcalde de la localidad, Wade Kapszukiewicz, había reportado ocho en un inicio.

El subjefe del Departamento de Policía de Toledo, Joe Heffernan, explicó -en una conferencia de prensa- que el incidente ocurrió, presuntamente, luego de que dos tiradores empezaran a dispararse el uno al otro durante el Old West End Festival, un festejo comunitario, pero aún están en búsqueda de los responsables del incidente.

El Departamento policial, que había reportado antes el traslado de "muchas víctimas a sitios médicos cercanos" para recibir atención, detalló que los lesionados tienen edades entre los 14 y los 61 años.