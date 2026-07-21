Intentaban rescatar a salvadoreño que se estaba ahogando: así murieron cuatro hondureños en rio de Ohio, EE UU

Lo que sería una jornada familiar de pesca en el estado de Ohio, Estados Unidos, terminó convirtiéndose en una tragedia marcada por el altruismo y la valentía. Cuatro hondureños perdieron la vida este domingo 19 de julio después de lanzarse al río para intentar rescatar a un salvadoreño que comenzó a ahogarse, un acto desesperado que acabó cobrando cinco vidas.
Según el relato brindado por familiares de una de las víctimas, todo ocurrió cuando el ciudadano salvadoreño tuvo dificultades para mantenerse a flote en las aguas del río Scioto. Al percatarse de la emergencia, uno de los hondureños ingresó de inmediato para auxiliarlo, sin imaginar que también quedaría atrapado por la corriente.
Al ver que ambos no lograban salir del agua, otro de los compatriotas decidió intervenir para intentar rescatarlos. Sin embargo, la fuerza del río impidió que pudiera regresar a la orilla, convirtiendo el intento de ayuda en una nueva emergencia.
La desesperación aumentó cuando la esposa de uno de los hondureños también se lanzó al agua con la intención de salvar a sus familiares. Poco después, otra persona ingresó al río en un nuevo intento por evitar la tragedia, pero ninguno consiguió salir con vida.
Mientras los adultos luchaban contra la corriente, los menores que los acompañaban permanecieron en la orilla observando la dramática escena. Asustados y sin poder hacer nada para ayudar, comenzaron a correr por el lugar en busca de auxilio.
Fue un conductor que transitaba por la zona quien notó la desesperación de los niños y alertó a los servicios de emergencia. A partir de ese momento, equipos de rescate iniciaron una intensa búsqueda que se prolongó desde la tarde del domingo hasta la mañana del lunes.
Tras varias horas de labores, las autoridades lograron recuperar los cuerpos de las cinco víctimas que fueron arrastradas por las aguas del río Scioto.
De manera preliminar, los fallecidos fueron identificados como los hondureños Miguel Ángel Guerra, Carmen Idalia Lara Ferrera, José Mario Pineda y Sulmí, esposa de José Mario. La identidad del ciudadano salvadoreño aún no había sido confirmada por las autoridades.
La tragedia ha golpeado especialmente a comunidades del departamento de Lempira, ya que algunas de las víctimas eran originarias de las aldeas Cerrito Número Uno y Buenos Aires, en el municipio de Lepaera.
Mientras familiares organizan actividades para reunir fondos que permitan trasladar los cuerpos hacia Honduras, la designada presidencial María Antonieta Mejía anunció que el Gobierno brindará apoyo para la repatriación de los cuatro compatriotas, cuyos actos de solidaridad terminaron costándoles la vida en un intento por salvar a otra persona.