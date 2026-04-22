Fiscalía: testimonios son claves en caso del albergue de menores

San Pedro Sula, Honduras.- El Ministerio Público (MP), a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), mantiene una minuciosa investigación tras recibir denuncias de supuestos maltratos y abusos sexuales cometidos a menores en una casa hogar en el sector de Ticamaya, del municipio de Choloma. Como parte de las diligencias investigativas, equipos de la Fiscalía de la Niñez, la Atic y Medicina Forense ejecutaron el miércoles 15 de abril todos los análisis e inspecciones en el centro, donde permanecen más de 60 menores que llegaron por considerarlos en riesgo social.

Las autoridades dieron a conocer la tarde del lunes que el resultado de los trabajos permitió la emisión de cuatro órdenes de captura en contra de Christof Oliver Wittwer , de nacionalidad suiza y director del centro de menores; su esposa Petronia Betulia Bautista; la psicóloga Fanny Maribel Tábora, y el profesor Jimmy Emanuel Romero. La Fiscalía los acusa de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir o promover su persecución, en perjuicio de los menores albergados. Testimonios claves. Elvis Guzmán, portavoz del MP, dijo que entre las acciones desarrolladas el día del allanamiento destaca la toma de declaraciones de los adolescentes, al igual que evaluaciones físicas forenses y psicológicas, cuyos primeros resultados permitieron la emisión de los requerimientos fiscales y las capturas de los acusados. “Ese día se tomaron declaraciones y testimonios a varios menores, en donde cada uno de ellos expresó la situación que estaba ocurriendo en este centro, y esto motivó a tener más fortaleza en el requerimiento fiscal y solicitar las órdenes de captura”, expresó Guzmán. Añadió que "estamos a la espera todavía de los resultados de las evaluaciones médico-forenses a las que fueron sometidos los menores, lo que será fundamental. De estos resultados dependemos para posiblemente ampliar los delitos e incluso girar nuevas órdenes de captura contra otros involucrados".

Según Guzmán, la Fiscalía emitirá en su momento un informe completo detallando fechas y cantidad de víctimas en el caso. “Con los resultados de los exámenes forenses se terminará de establecer la cantidad de menores que supuestamente habrían sido objeto de abuso sexual por parte del director del centro”, indicó.

Enviados a prisión

Las autoridades presentaron ayer a los cuatro acusados ​​ante los juzgados de Choloma a su audiencia de declaración de imputado. Luego de que las partes procesales presentaran la carga probatoria, un juez les dictó la detención judicial y los remitió al centro penal de El Progreso, Yoro. Fijó la audiencia inicial para este viernes 24 de abril en los mismos juzgados. Un grupo de personas y exalumnos del centro de menores se manifestó en los juzgados a favor de los acusados. Aster Mejía, una joven que ingresó a la casa hogar desde los cuatro años y estuvo durante 15 años, dijo que "todo esto es una injusticia y me duele el corazón ver lo que está pasando. Yo llegué desde los cuatro años y ellos prácticamente son mis padres. Me dieron amor, educación y me enseñaron valores. Doy fe de que en el hogar nunca hubo daños verbales ni físicos para ninguno de nosotros. Yo al director le debo mi vida". Asimismo, Joel Zelaya, quien llegó niño al hogar y estuvo 15 años, manifestó que "no tengo quejas del director ni de su esposa. Él es un hombre derecho, amoroso y respetuoso, al igual que su esposa. De él recibió el amor que mi padre biológico no me pudo dar". De acuerdo con el reporte investigativo, la intervención del hogar de menores surgió luego de denuncia de varias irregularidades. Entre estas figura una denuncia interpuesta por los padres de una menor que en diciembre de 2025 fue hallada sin vida dentro de las instalaciones del refugio.