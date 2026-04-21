Capturan a supuesto homicida tras darle sequimiento con las cámaras del 911

Tegucigalpa, Honduras.- Tres horas después de haber ocurrido el hecho violento, agentes policiales le dieron captura a un ciudadano acusado de quitarle la vida con un cuchillo a otro hombre en el paseo Liquidámbar, en el casco histórico de la capital. El supuesto homicida responde al nombre de Plinio Canales, de 62 años de edad, originario de Catacamas, y con domicilio en el barrio La Campaña, en esta ciudad. El hombre fue capturado a eso de las 8:35 de la mañana de este martes, mediante un seguimiento que le dieron con las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911.

La subisnpectora de Policía, Jina Posso, detalló que "funcionarios del escuadrón motorizado de la UMEP-1, siguiendo las cámaras de vigilancia, se logró identificar que el sospechoso había tomado un bus del transporte y que se había bajado en el Hospital San Felipe", dándole arresto en la zona del San Felipe. La oficial indicó que al detenido se le practicó un registro personal, encontrándolo en poder de un arma tipo cuchillo, con la que habría ultimado al hombre en el paseo Liquidámbar.

El sexagenario fue remitido a las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-1), en el barrio Los Dolores, y luego fue trasladado al Ministerio Público (MP), para continuar con el proceso legal que lo lleve hasta los tribunales de justicia.

El crimen