Cuestionan favoritismo e intereses en licitación de red vial no pavimentada

Tegucigalpa, Honduras.- El fantasma del compadrazgo, favoritismo y los intereses rondan la contratación de empresas constructoras para el mantenimiento de la red vial no pavimentada del país.
De acuerdo con denuncias de sectores involucrados, señalan que siguen los mismos vicios de siempre en la contratación de empresas en las licitaciones de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
El nuevo gobierno abrió a licitación pública el mantenimiento de la red vial no pavimentada en el país, pero desde un principio generó sospechas al reducir de 53 lotes a 33 lotes, ampliando a determinados lotes la cantidad de kilómetros a dar mantenimiento.
Esta medida amplió la cantidad de kilómetros por cada lote, pero redujo el número de oportunidades de las empresas, a riesgo incluso de concentración. A esto se suma que hoy en día una empresa puede participar en la licitación de varios lotes.
“Son 33 lotes, entonces ahora negocian con pocas empresas y se cierra más el círculo”, dijeron personas con conocimiento de la situación que prefirieron no revelar sus nombres para evitar represalias.
Antes se licitaban 53 lotes pues así estaba distribuida la red vial del país y adjudicaban un lote por empresa de las que más experiencias tenían, pero ahora bajaron a 33 lotes y concentrar el número de empresas, explicó.
Favoritismos y complicidad
Pero lo que ha llamado la atención es el favoritismo, el juego de intereses y compadrazgo en todo este proceso de licitación que aparentemente concluirá mañana con la adjudicación de los lotes.
Denuncian que hay una confabulación incluso entre las autoridades de la SIT con ciertos directivos del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para distribuir el mantenimiento vial a determinadas constructoras.
En este juego de intereses incluso aparecen hasta asesores del ministro de la SIT, que son los que aparentemente deciden quiénes se quedan y quiénes son marginados.
“Considero que la licitación ya tiene nombre y apellido, los lotes prácticamente ya están dados, entonces solo están legalizando un proceso de licitación pública”, dijo otro representante del rubro.
Hay empresas que queremos licitar y hacerlo todo normal, pero hay un obstáculo y trabas para descalificarlas o no tomarlas en cuenta”, subrayó.
Según otro ejecutivo, en la SIT entregaron de manera subterránea los precios bases a las empresas que quieren que gane y eso es un favoritismo y eso todo mundo lo sabe.
Explica además que tiran cualquier cantidad de enmiendas y bases confusas y ponen en las adendas que las empresas pueden ganar dos o màs lotes.
Se está repitiendo el mismo patrón de gobiernos anteriores, solo que está vez es más fina la operación de licitación para hacerla ver transparente, con la participación de asesores y otros funcionarios.
Las fuentes dijeron a EL HERALDO que esta es una buena oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil a fin de que hagan labor de veeduría social.
Hay personas cuyas empresas ya están con trabajos en el oriente del país y en el Valle de Sula en el tema de los bordos y la calidad es muy dudosa, pero ahora van por más en esta nueva licitación, se quejó.
Hay otras que se han dedicado a mantenimiento en municipios cercanos a la capital y tienen proyectos de carretera, ya sea alquilando equipo y maquinaria, y también se perfilan con más proyectos por favoritismo, dijo la fuente.
"Se lanzó una licitación para evitar la presión política y decir que todo fue transparente, pero ya se sabe quienes serán los beneficiados", denunció.
La red vial del país alcanza los 14 mil kilómetros, pero se han destinado 1,600 millones de lempiras para darle mantenimiento a unos 5 mil kilómetros.