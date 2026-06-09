Cuestionan favoritismo e intereses en licitación de red vial no pavimentada

Tegucigalpa, Honduras.- El fantasma del compadrazgo, favoritismo y los intereses rondan la contratación de empresas constructoras para el mantenimiento de la red vial no pavimentada del país. De acuerdo con denuncias de sectores involucrados, señalan que siguen los mismos vicios de siempre en la contratación de empresas en las licitaciones de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). El nuevo gobierno abrió a licitación pública el mantenimiento de la red vial no pavimentada en el país, pero desde un principio generó sospechas al reducir de 53 lotes a 33 lotes, ampliando a determinados lotes la cantidad de kilómetros a dar mantenimiento.

Esta medida amplió la cantidad de kilómetros por cada lote, pero redujo el número de oportunidades de las empresas, a riesgo incluso de concentración. A esto se suma que hoy en día una empresa puede participar en la licitación de varios lotes. “Son 33 lotes, entonces ahora negocian con pocas empresas y se cierra más el círculo”, dijeron personas con conocimiento de la situación que prefirieron no revelar sus nombres para evitar represalias. Antes se licitaban 53 lotes pues así estaba distribuida la red vial del país y adjudicaban un lote por empresa de las que más experiencias tenían, pero ahora bajaron a 33 lotes y concentrar el número de empresas, explicó.

Favoritismos y complicidad

Pero lo que ha llamado la atención es el favoritismo, el juego de intereses y compadrazgo en todo este proceso de licitación que aparentemente concluirá mañana con la adjudicación de los lotes. Denuncian que hay una confabulación incluso entre las autoridades de la SIT con ciertos directivos del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para distribuir el mantenimiento vial a determinadas constructoras. En este juego de intereses incluso aparecen hasta asesores del ministro de la SIT, que son los que aparentemente deciden quiénes se quedan y quiénes son marginados.