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Adolescente muere ahogada tras ser arrastrada por el Río Grande en Copán

La víctima, originaria de San Pedro de Copán, se bañaba junto a un grupo de amigos cuando ocurrió el hecho; vecinos recuperaron su cuerpo

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 06:43
Adolescente muere ahogada tras ser arrastrada por el Río Grande en Copán

La menor había salido a bañarse con un grupo de amigos, pero fue arrastrada por la corriente.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Una adolescente identificada preliminarmente como Alisson fue encontrada sin vida tras ser arrastrada por la corriente del Río Grande, en el municipio de La Unión, departamento de Copán.

De acuerdo con la información preliminar, la menor de edad se encontraba bañándose junto a un grupo de amigos cuando fue arrastrada por la fuerza de la corriente y desapareció en el agua.

Tras conocerse lo ocurrido, vecinos del sector iniciaron una intensa búsqueda para tratar de localizar a la joven, mientras familiares permanecían a la espera de noticias.

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Horas después, los pobladores encontraron el cuerpo de la adolescente, que ya no presentaba signos vitales.

Los reportes preliminares indican que Alisson era originaria de la comunidad San Pedro de Copán.

Momento en el que fue rescatado el cuerpo.

Momento en el que fue rescatado el cuerpo.

 (Foto: Redes sociales )

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Se espera que en las próximas horas se confirme la identidad completa de la víctima.

El caso ha generado consternación entre los habitantes de La Unión y de San Pedro de Copán, quienes lamentaron la muerte de la menor.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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