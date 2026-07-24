Adolescente muere ahogada tras ser arrastrada por el Río Grande en Copán

Tegucigalpa, Honduras.- Una adolescente identificada preliminarmente como Alisson fue encontrada sin vida tras ser arrastrada por la corriente del Río Grande, en el municipio de La Unión, departamento de Copán.

De acuerdo con la información preliminar, la menor de edad se encontraba bañándose junto a un grupo de amigos cuando fue arrastrada por la fuerza de la corriente y desapareció en el agua.

Tras conocerse lo ocurrido, vecinos del sector iniciaron una intensa búsqueda para tratar de localizar a la joven, mientras familiares permanecían a la espera de noticias.