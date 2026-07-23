Rechazan apelación: MP podrá seguir investigación contra la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública (Fetccop) desestimó un recurso de apelación presentado por integrantes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional. Este recurso buscaba detener las investigaciones contra Luis Redondo y otros exdiputados por supuestas irregularidades durante su gestión parlamentaria.
La defensa de la diputada Angélica Smith presentó el recurso, en un intento de impugnar o mitigar las indagaciones sobre posibles irregularidades cometidas por la desaparecida Comisión Permanente del Congreso Nacional, liderada por Luis Redondo.
Tras ser declarado inadmisible, el Ministerio Público podrá seguir con las diligencias en contra de los antiguos miembros de la Comisión Permanente. Anteriormente, estos habían promovido un recurso de amparo con el objetivo de conocer las investigaciones que el Ministerio Público llevaba a cabo en su contra.
Entre las personas bajo investigación se encuentran el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; Hugo Noé Pino; Luz Angélica Smith; Juan Barahona; Osman Chávez; Fabricio Sandoval; Carlos Raudales; Karen Martínez; Silvia Bessy Ayala; Kritza Pérez; Sherly Arriaga; Linda Donaire y Edgardo Casaña.
Después de la decisión de la Fetccop, Smith anunció que podrían acudir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar un recurso de amparo y continuar su defensa en el proceso.
"Nosotros seguiremos solicitando el amparo de la Constitución y esperando objetividad en cuanto a las resoluciones y que se vean marcadas dentro de acciones que respondan", explicó.
Investigación
Aunque la investigación involucra varios delitos que habrían sido cometidos por los antiguos miembros de la Comisión Permanente, el Ministerio Público precisó que las diligencias y un eventual requerimiento fiscal se enfocan en las actuaciones realizadas durante la sesión legislativa del 8 de enero.
Esa jornada ha cobrado especial relevancia dentro de las pesquisas que dirige la Fetccop, ya que en esa sesión se habrían producido hechos que ahora son objeto de las investigaciones.
La causa involucra a nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de la desaparecida Comisión Permanente, quienes son investigados por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas, traición a la patria y otros ilícitos contra la administración pública.
Con la desestimación del recurso de apelación, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones contra los exdiputados. Mientras tanto, la defensa de los implicados anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en busca de una resolución favorable a sus pretensiones.