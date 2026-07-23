Rechazan apelación: MP podrá seguir investigación contra la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública (Fetccop) desestimó un recurso de apelación presentado por integrantes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional. Este recurso buscaba detener las investigaciones contra Luis Redondo y otros exdiputados por supuestas irregularidades durante su gestión parlamentaria.

La defensa de la diputada Angélica Smith presentó el recurso, en un intento de impugnar o mitigar las indagaciones sobre posibles irregularidades cometidas por la desaparecida Comisión Permanente del Congreso Nacional, liderada por Luis Redondo.

Tras ser declarado inadmisible, el Ministerio Público podrá seguir con las diligencias en contra de los antiguos miembros de la Comisión Permanente. Anteriormente, estos habían promovido un recurso de amparo con el objetivo de conocer las investigaciones que el Ministerio Público llevaba a cabo en su contra.

Entre las personas bajo investigación se encuentran el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; Hugo Noé Pino; Luz Angélica Smith; Juan Barahona; Osman Chávez; Fabricio Sandoval; Carlos Raudales; Karen Martínez; Silvia Bessy Ayala; Kritza Pérez; Sherly Arriaga; Linda Donaire y Edgardo Casaña.