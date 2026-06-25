Fiscalía presenta diligencias previas contra exintegrantes de la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público (MP) presentó este jueves diligencias prejudiciales ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como parte de la investigación contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros exintegrantes de la Comisión Permanente. La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia la autorización para nombrar un perito que analice los videos de la sesión del Congreso Nacional celebrada el 8 de enero de 2026, como parte de las diligencias previas que desarrolla contra miembros de la Comisión Permanente. La petición surge dentro de una investigación impulsada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Corrupción Pública (Fetccop), que involucra a nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de ese órgano legislativo por presuntos delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas, traición a la patria y otros ilícitos contra la administración pública. El portavoz del Ministerio Público, Yury Mora, confirmó que la Fiscalía busca incorporar un análisis técnico de los registros audiovisuales de la sesión legislativa para fortalecer las pesquisas en curso.

“Se solicitó ante la Corte Suprema de Justicia que se autorice nombrar a un perito para que haga el análisis de los videos durante la sesión del Congreso Nacional realizada el pasado 8 de enero de 2026; donde se discutió que se pretendía hacer un conteo de las elecciones generales cuando todos sabemos que el Consejo Nacional Electoral ya había hecho ese trabajo y había hecho la declaratoria de elecciones en diciembre”, sostuvo.

Diligencias previas

La solicitud fue presentada ante el órgano judicial luego de que el MP promoviera diligencias previas encaminadas a determinar si existen elementos suficientes para presentar un requerimiento fiscal contra los investigados. Frente a ese panorama, Mora explicó que una magistrada del pleno de la CSJ fue asignada para resolver la petición relacionada con el nombramiento del perito encargado de examinar el material audiovisual. “Entendemos que ya se nombró a una magistrada para que conociera la petición del Ministerio Público, nosotros esperamos que se resuelva favorablemente y se pueda autorizar el perito para que haga el análisis respectivo”. Pese a todos los delitos por los que se acusa a los antiguos miembros de la Comisión Permanente, el Ministerio Público explicó que la investigación y posible nombramiento está enfocada en los temas discutidos durante la sesión legislativa realizada el 8 de enero, jornada legislativa que ahora toma relevancia ante las investigaciones en curso del Ministerio Público.