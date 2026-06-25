Remiten al Tribunal de Sentencia querella de Cossette López contra Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán traslado la querella presentada por la abogada Cossette López contra Marlon Ochoa por supuestos delitos de calumnia en publicidad, luego de que las partes no alcanzaran un acuerdo durante la audiencia de conciliación. La decisión fue adoptada por el juez de letras natural designado y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, luego de concluir la etapa de conciliación sin que las partes alcanzaran un acuerdo. Según Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, la querella fue interpuesta por la supuesta participación de Ochoa en tres delitos de calumnias hechas en publicidad en concurso ideal y un delito adicional de calumnias en publicidad.

“Recordemos que el juez de letras designado realizó la etapa de la audiencia de conciliación, la cual no llegó a un feliz término, por lo tanto, esta avanzó a la siguiente etapa, que es el juicio oral y público”, detalló el portavoz judicial. No obstante, indicó que durante el desarrollo del proceso, Ochoa fue destituido de su cargo como consejero en el Consejo Nacional Electoral, lo que modificó el procedimiento que debía seguirse. “Con el entendido que Marlon David Ochoa dejó el cargo de consejero propietario del Consejo Nacional Electoral a determinación del Congreso Nacional de la República desapareció la finalidad del procedimiento especial de alto funcionario”, explicó Silva.



Proceso continuará en Tribunal de Sentencia

Tras la remisión del expediente, el caso deberá cumplir una serie de trámites administrativos antes de llegar a la etapa de juicio oral y público. De acuerdo con el portavoz judicial, la Secretaría del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán deberá admitir formalmente el expediente para posteriormente ingresarlo al sistema aleatorio de asignación de causas. Una vez completado ese procedimiento, el caso será asignado a un juez del Tribunal de Sentencia unipersonal, quien tendrá la responsabilidad de convocar a las partes procesales para la celebración de la audiencia correspondiente.

“Hay un proceso administrativo que tiene que cumplirse una vez que este expediente fue remitido al Tribunal de Sentencia. La secretaría de ese órgano jurisdiccional de Francisco Morazán tiene que darlo por admitido, y posteriormente ser ingresado para que se asigne a un juez del Tribunal de Sentencia unipersonal”, señaló. Silva agregó que el funcionario judicial designado deberá fijar la fecha más próxima disponible para desarrollar el debate. Es decir, el juez convocará a las partes procesales cuando el Tribunal de Sentencia asigne una fecha al juicio oral y público en la querella entre López y Ochoa.



El origen de la querella