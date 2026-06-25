Nasry Asfura expresa su solidaridad con Venezuela por los dos terremotos que ha sufrido

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, expresó este su solidaridad con el pueblo de Venezuela por los dos terremotos registrados en ese país suramericano, con una magnitud superior a 7 en la escala de Richter.
"Con profundo sentimiento de solidaridad, acompañamos al pueblo venezolano en este difícil momento. El pueblo y Gobierno de Honduras envían un mensaje de fortaleza a las familias y comunidades afectadas, y elevan sus oraciones por consuelo, esperanza y pronta recuperación", indicó Asfura en un mensaje en la red social X.
Con profundo sentimiento de solidaridad, acompañamos al pueblo venezolano en este difícil momento.— Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) June 25, 2026
El pueblo y Gobierno de Honduras envían un mensaje de fortaleza a las familias y comunidades afectadas, y elevan sus oraciones por consuelo, esperanza y pronta recuperación. 🇭🇳🇻🇪
Los terremotos, de magnitud 7,5 y 7,2, han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.
En el barrio Los Palos Grandes, en el este de la capital venezolana, cientos de personas permanecían alrededor de dos edificios derrumbados.
Vecinos, así como funcionarios de Protección Civil y de la policía del municipio de Chacao intentan sacar a posibles sobrevivientes. No hay maquinaria, solo un par de plantas eléctricas para intentar iluminar el lugar del desastre, según las informaciones preliminares sobre los dos terremotos.