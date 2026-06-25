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Nasry Asfura expresa su solidaridad con Venezuela por los dos terremotos que ha sufrido

Más de 160 muertos y 970 heridos han dejado dos terremotos registrados, pero se espera que en las próximas horas las cifras aumenten

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 07:43
Nasry Asfura expresa su solidaridad con Venezuela por los dos terremotos que ha sufrido

Los terremotos, de magnitud 7,5 y 7,2, han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, expresó este su solidaridad con el pueblo de Venezuela por los dos terremotos registrados en ese país suramericano, con una magnitud superior a 7 en la escala de Richter.

"Con profundo sentimiento de solidaridad, acompañamos al pueblo venezolano en este difícil momento. El pueblo y Gobierno de Honduras envían un mensaje de fortaleza a las familias y comunidades afectadas, y elevan sus oraciones por consuelo, esperanza y pronta recuperación", indicó Asfura en un mensaje en la red social X.

Los terremotos, de magnitud 7,5 y 7,2, han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

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En el barrio Los Palos Grandes, en el este de la capital venezolana, cientos de personas permanecían alrededor de dos edificios derrumbados.

Vecinos, así como funcionarios de Protección Civil y de la policía del municipio de Chacao intentan sacar a posibles sobrevivientes. No hay maquinaria, solo un par de plantas eléctricas para intentar iluminar el lugar del desastre, según las informaciones preliminares sobre los dos terremotos.

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Redacción web
Agencia EFE

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