Nasry Asfura expresa su solidaridad con Venezuela por los dos terremotos que ha sufrido

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, expresó este su solidaridad con el pueblo de Venezuela por los dos terremotos registrados en ese país suramericano, con una magnitud superior a 7 en la escala de Richter. "Con profundo sentimiento de solidaridad, acompañamos al pueblo venezolano en este difícil momento. El pueblo y Gobierno de Honduras envían un mensaje de fortaleza a las familias y comunidades afectadas, y elevan sus oraciones por consuelo, esperanza y pronta recuperación", indicó Asfura en un mensaje en la red social X.

Con profundo sentimiento de solidaridad, acompañamos al pueblo venezolano en este difícil momento.



El pueblo y Gobierno de Honduras envían un mensaje de fortaleza a las familias y comunidades afectadas, y elevan sus oraciones por consuelo, esperanza y pronta recuperación. 🇭🇳🇻🇪 — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) June 25, 2026

Los terremotos, de magnitud 7,5 y 7,2, han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.