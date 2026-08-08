Así luce hoy el actor de "Los Picapiedra" tras su transformación física

En la publicación, DeLuise expresó su admiración hacia el intérprete, a quien describió como parte de su infancia. La fotografía generó numerosos comentarios de usuarios que destacaron el cambio físico del actor y recordaron algunos de sus papeles más reconocidos, entre ellos su participación en "Roseanne", "La familia Picapiedra", "Monsters Inc." y "Criando Arizona".

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor John Goodman , de 74 años, volvió a ser tendencia luego de que se difundiera una fotografía suya tomada en un supermercado. La imagen fue publicada el jueves por David DeLuise , actor conocido por su papel en "Wizards of Waverly Place", quien se encontró casualmente con Goodman en la sección de alimentos para el desayuno.

Goodman es ampliamente recordado por su papel de Dan Conner en "Roseanne" y en su spin-off "The Conners", serie que concluyó en 2025 tras siete temporadas.

El proceso de transformación del actor comenzó en 2007, cuando decidió dejar el alcohol, incorporó un entrenador personal, eliminó el azúcar de su alimentación y adoptó una dieta de estilo mediterráneo. En ese momento, su peso rondaba los 180 kilos, según declaraciones anteriores del propio actor.

En una entrevista concedida a la revista People en 2010, Goodman explicó que decidió priorizar una mejor calidad de vida. Años más tarde, en 2016, reconoció ante ABC que en el pasado solía alternar períodos de pérdida de peso con recaídas en sus antiguos hábitos.

En esa misma conversación, el actor señaló que en esa etapa buscó un cambio más progresivo, basado en el ejercicio constante, consciente de la importancia de cuidar su salud con el paso de los años.

Aunque en 2023 admitió ante Rolling Stone que había descuidado parte de su rutina durante la pandemia, Goodman logró sostener en gran medida la pérdida de peso alcanzada, calculada en unos 90 kilos respecto a su punto más alto.

Actualmente, el actor continúa activo en la industria audiovisual. Su próximo proyecto es "Digger", película dirigida por Alejandro G. Iñárritu y protagonizada también por Tom Cruise, cuyo estreno está previsto para el 2 de octubre.