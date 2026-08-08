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Ferran Torres traiciona a Barcelona: Elige los millones del PSG y esto pagarán por su fichaje

Ferran Torres tendría que competir por un puesto en el ataque con Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 12:11
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Ferran Torres ha decidido aceptar la propuesta del PSG y todo apunta a que dejará el Barcelona este verano. Los millones que le darán.

Fotos: Cortesía.
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El delantero valenciano ya habría comunicado su firme intención de jugar la próxima temporada en el conjunto francés.
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El Barcelona está dispuesto a escuchar ofertas por Ferran Torres y espera que el PSG presente una propuesta formal.
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La operación todavía depende de que ambos clubes lleguen a un acuerdo económico por el traspaso del atacante español.
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De acuerdo con la prensa española, el Barcelona estaría esperando una oferta que ronde los 55-60 millones de euros por el traspaso del 'Tiburón' rumbo a la capital francesa.
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Luis Enrique, entrenador del PSG, es uno de los principales impulsores de la llegada de Ferran Torres a París.
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El técnico español ya conoce al futbolista de su etapa como seleccionador nacional y confía plenamente en sus cualidades.
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Ferran Torres tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2027, pero estaría decidido a cambiar de equipo este verano.
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El atacante de Foios viene de una temporada destacada en la que disputó 49 partidos y marcó 21 goles en todas las competiciones.
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Ferran terminó como uno de los principales goleadores del Barcelona, solamente por detrás de Lamine Yamal y empatado con Raphinha.
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Desde su llegada al Camp Nou procedente del Manchester City, Ferran Torres ha disputado 207 partidos oficiales con el Barcelona.
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Durante su etapa como azulgrana, el delantero ha conseguido marcar 65 goles y aportar 23 asistencias.
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A pesar de sus buenos números, Ferran nunca logró convertirse en un titular indiscutible dentro del equipo catalán.
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El Barcelona también ha reforzado sus opciones ofensivas este verano con los fichajes de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu.
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El PSG necesita reforzar su ataque después de las salidas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, además de la posible marcha de Bradley Barcola.
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En París, Ferran Torres tendría que competir por un puesto en el ataque con Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.
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