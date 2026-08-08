Ferran Torres traiciona a Barcelona: Elige los millones del PSG y esto pagarán por su fichaje

Ferran Torres ha decidido aceptar la propuesta del PSG y todo apunta a que dejará el Barcelona este verano. Los millones que le darán.
El delantero valenciano ya habría comunicado su firme intención de jugar la próxima temporada en el conjunto francés.
El Barcelona está dispuesto a escuchar ofertas por Ferran Torres y espera que el PSG presente una propuesta formal.
La operación todavía depende de que ambos clubes lleguen a un acuerdo económico por el traspaso del atacante español.
De acuerdo con la prensa española, el Barcelona estaría esperando una oferta que ronde los 55-60 millones de euros por el traspaso del 'Tiburón' rumbo a la capital francesa.
Luis Enrique, entrenador del PSG, es uno de los principales impulsores de la llegada de Ferran Torres a París.
El técnico español ya conoce al futbolista de su etapa como seleccionador nacional y confía plenamente en sus cualidades.
Ferran Torres tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2027, pero estaría decidido a cambiar de equipo este verano.
El atacante de Foios viene de una temporada destacada en la que disputó 49 partidos y marcó 21 goles en todas las competiciones.
Ferran terminó como uno de los principales goleadores del Barcelona, solamente por detrás de Lamine Yamal y empatado con Raphinha.
Desde su llegada al Camp Nou procedente del Manchester City, Ferran Torres ha disputado 207 partidos oficiales con el Barcelona.
Durante su etapa como azulgrana, el delantero ha conseguido marcar 65 goles y aportar 23 asistencias.
A pesar de sus buenos números, Ferran nunca logró convertirse en un titular indiscutible dentro del equipo catalán.
El Barcelona también ha reforzado sus opciones ofensivas este verano con los fichajes de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu.
El PSG necesita reforzar su ataque después de las salidas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, además de la posible marcha de Bradley Barcola.
En París, Ferran Torres tendría que competir por un puesto en el ataque con Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.