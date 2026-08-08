Revelan qué hará Messi tras la muerte de su padre: sorprende lo que pasará con el cuerpo

Este sábado 8 de agosto se confirmó la muerte de Jorge Messi, padre del jugador Lionel Messi. Revelan lo que hará el astro argentino tras esta dolorosa perdida.
Lionel Messi viajaría este sábado por la noche a Rosario, Argentina, para acompañar a su familia luego del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, quien murió a los 68 años tras atravesar una prolongada enfermedad.
De acuerdo con información preliminar difundida por NA, el capitán de la Selección Argentina arribaría a su ciudad natal entre las 8:00 y las 8:30 horas para reunirse con sus familiares más cercanos.
La llegada de Messi a Rosario se produciría en medio de un momento especialmente doloroso para la familia, que perdió a una de las figuras más importantes en la vida personal y profesional del futbolista.
Jorge Messi fue durante décadas una persona fundamental en la carrera de Lionel, ya que además de ser su padre también estuvo involucrado directamente en la gestión de su trayectoria como representante.
La familia Messi habría decidido mantener en absoluta privacidad los momentos posteriores al fallecimiento de Jorge, evitando cualquier tipo de exposición pública durante la despedida.
Según los reportes conocidos hasta el momento, no estaría previsto realizar un velatorio abierto al público, por lo que el último adiós se desarrollaría exclusivamente junto a familiares y personas allegadas.
La decisión de mantener la despedida en privado responde al deseo de la familia de atravesar el duelo lejos de las cámaras y de la atención mediática que habitualmente acompaña a Lionel Messi.
El fallecimiento de Jorge Messi se produjo en Rosario, una ciudad especialmente significativa para la familia y donde Lionel nació antes de comenzar el camino que posteriormente lo convertiría en una de las mayores figuras de la historia del fútbol.
Jorge Messi acompañó buena parte del crecimiento deportivo de su hijo y tuvo un papel relevante durante las diferentes etapas de la carrera que llevó a Lionel desde las categorías inferiores de Newell's Old Boys hasta el fútbol europeo.
La noticia representa un duro golpe para Lionel Messi, quien durante años ha reconocido la importancia de su familia y especialmente de sus padres en el proceso que permitió desarrollar su carrera profesional.
De acuerdo con la información disponible, los restos de Jorge Messi serían trasladados al cementerio Parque del Solar, ubicado en la zona de Villa Gobernador Gálvez, donde se realizaría la inhumación. La familia decidió no cremarlo.
Los horarios y detalles relacionados con la despedida de Jorge Messi permanecen bajo reserva, debido a la intención de sus familiares de preservar el carácter privado de la ceremonia.
La presencia de Lionel en Rosario permitirá al futbolista reencontrarse con sus seres queridos y acompañarlos personalmente durante las horas posteriores a la muerte de su padre.
Jorge Messi, además de ser el padre de Lionel, fue durante muchos años uno de sus principales representantes y una figura cercana en las decisiones que marcaron el desarrollo de su extraordinaria carrera futbolística.
La familia Messi afrontará así una dolorosa despedida en la intimidad, mientras Lionel se prepara para acompañar a sus seres queridos en Rosario y rendirle un último homenaje a su padre.