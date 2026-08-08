Fichajes: ultimátum de Barcelona a Rodri y Julián Álvarez se acerca; Real Madrid lo blinda

Barcelona se mueve por Rodri y Julián Álvarez; Real Madrid firma impresionante contrato. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Según Fabrizio Romano, el Fenerbahçe ya comenzó a establecer contactos con el entorno de Romelu Lukaku, quien tendría previsto abandonar el Napoli durante este mercado de verano.
De acuerdo con Football Italia, el Atlanta de la MLS había mostrado interés en Lukaku, pero ante la decisión del belga de acercarse al Fenerbahçe, el club estadounidense habría cambiado de objetivo y ahora apunta a Álvaro Morata, aunque el Como no facilitará su salida después de haber pagado 12 millones de euros por el delantero español.
El Barcelona mantiene su intención de fichar a Julián Álvarez pese a la complejidad de la operación, y Deco, director deportivo azulgrana, se reunió en Madrid con Fernando Hidalgo, representante del atacante argentino, para analizar nuevamente su posible llegada al Camp Nou.
Tras esa reunión, el equipo azulgrana habría decidido apostar por una estrategia basada en el diálogo, mientras Julián Álvarez tiene previsto regresar a los entrenamientos del Atlético de Madrid y comunicar primero al técnico y posteriormente a la directiva su deseo de abandonar el Metropolitano y fichar únicamente por el conjunto azulgrana.
Según Team Talk, Cristian 'Cuti' Romero estaría dispuesto a estudiar una propuesta del Arsenal, una operación que podría recordar al histórico cambio de Sol Campbell, quien también dejó el Tottenham para convertirse en jugador de los 'Gunners'.
Thiago Almada dejó oficialmente el Atlético de Madrid para regresar a River Plate en una operación superior a los 20 millones de euros, convirtiéndose en el traspaso más caro de la historia del fútbol argentino.
Bruno Guimarães fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Arsenal, que pagará 87 millones de euros al Newcastle por el brasileño, quien firmó hasta 2030 y se convirtió en la segunda incorporación más costosa de la historia del conjunto londinense.
Según Marca, el PSG habría alcanzado un acuerdo con Ferran Torres sobre sus condiciones personales y el delantero ya habría comunicado al Barcelona que desea incorporarse al proyecto del conjunto francés.
El Aston Villa mantiene negociaciones por João Palhinha, ya que Unai Emery considera necesario reforzar el centro del campo debido a la lesión de larga duración de Amadou Onana y ve en el portugués una pieza que podría adaptarse a sus planes.
Según The Athletic, el Atlético de Madrid y el Aston Villa están cerca de cerrar el traspaso de Ruggeri, quien dejaría el conjunto español por una cantidad inferior a los 20 millones de euros para continuar su carrera en Inglaterra.
El periodista alemán Christian Falk asegura que el Bayern Múnich nunca negoció por Rodri y que, según fuentes de la propia directiva del club, ni siquiera existió contacto con el representante del centrocampista español.
Xabi Alonso y el Chelsea afrontan unas últimas semanas de mercado con mucho trabajo por delante, ya que el conjunto londinense cuenta con 46 futbolistas en su plantilla y necesita encontrar destino para más de 20 jugadores, además de no descartar nuevas incorporaciones.
Después de que Vinicius renovara con el Real Madrid, el Arsenal habría decidido buscar otras alternativas para reforzar su ataque y ahora pretende entrar en la disputa por Bradley Barcola, complicando las negociaciones que el Liverpool mantenía con el PSG por el extremo francés.
Tras su participación con Argentina en el Mundial, Leandro Paredes habría despertado nuevamente el interés del Milan, que ya habría contactado para conocer las condiciones de una posible operación, mientras el futbolista estaría abierto a regresar al fútbol europeo y todavía queda pendiente un acuerdo con Boca Juniors.
João Cancelo regresó este viernes a los entrenamientos del Al Hilal mientras espera que se complete su fichaje por el Barcelona, una operación prevista por las próximas dos temporadas que se ha retrasado debido a algunos trámites burocráticos y fiscales.
Lucas Bergvall rechazó al Barcelona el pasado verano para fichar por el Tottenham, pero sus representantes habrían vuelto a ofrecerlo al conjunto catalán debido a su intención de abandonar Londres, aunque el Barça no está interesado en su incorporación.
El Barcelona estaría preparando una nueva propuesta por Rodri después de que el jugador, según estas informaciones, haya comunicado al Manchester City que su prioridad es fichar por el conjunto azulgrana, mientras la directiva catalana confía en que el acuerdo pueda concretarse y trabaja en definir el precio definitivo.
El fichaje de Yan Diomandé por el Real Madrid alcanzó los 125 millones de euros y se convirtió en una operación récord para el Leipzig, aunque el acuerdo también incluye una cláusula especial que podría permitir al club alemán obtener beneficios adicionales durante el próximo mercado.