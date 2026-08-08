¿De qué murió el padre de Messi? Hacen impactante revelación y así fueron sus últimos días

Sale a la luz información de cómo fueron los últimos días del padre de Messi con vida. Sufrimiento total para la familia.
Jorge Messi, padre de Lionel Messi y una de las personas más importantes en la vida y carrera del astro argentino, falleció este sábado a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario.
El empresario y representante de Lionel Messi murió alrededor de las 2:00 de la madrugada después de atravesar durante un largo período una enfermedad que había requerido seguimiento médico.
Jorge Messi fue durante décadas uno de los principales pilares de la carrera de Lionel, acompañándolo desde sus primeros pasos en el fútbol hasta convertirse en una de las grandes estrellas de la historia.
Cuando Lionel Messi todavía era un juvenil de Newell’s Old Boys, Jorge luchó para conseguir el tratamiento médico que necesitaba su hijo y posteriormente lo acompañó durante la aventura que comenzó en Barcelona.
Mientras Lionel iniciaba su camino en el fútbol europeo, Jorge Messi permaneció a su lado para encargarse de diferentes asuntos relacionados con su carrera y ayudarlo a adaptarse a una nueva vida lejos de Argentina.
A pesar de estar constantemente vinculado a la carrera de uno de los futbolistas más famosos del planeta, Jorge Messi siempre prefirió mantenerse alejado de los grandes focos y conservar un perfil bajo ante los medios de comunicación.
El padre de Lionel Messi concedió muy pocas entrevistas durante su vida, aunque en algunas ocasiones compartió detalles sobre la trayectoria de su hijo y el proceso que atravesó la familia para llevarlo hasta la élite del fútbol mundial.
Jorge Messi también era una presencia habitual junto a su familia durante los Mundiales, por lo que su ausencia de las imágenes familiares durante la Copa del Mundo de 2026 había generado atención entre los seguidores de Lionel.
Durante el Mundial de 2026, Lionel Messi protagonizó un emotivo momento al romper en llanto después de marcar un gol y posteriormente explicó que su reacción estaba relacionada con una difícil situación familiar que estaba atravesando.
En una conversación con Juan Pablo Sorín durante la Copa del Mundo, Messi reconoció que estaba viviendo un momento complicado por motivos familiares y destacó el apoyo que había recibido de sus seres queridos y de sus compañeros de la Selección Argentina.
Días después de las declaraciones de Lionel, la familia Messi informó que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y que estaba evolucionando favorablemente dentro del cuadro de salud que presentaba en ese momento.
El Sanatorio Centro de Rosario confirmó finalmente este día el fallecimiento de Jorge Messi mediante un comunicado firmado por su director médico, Carlos Mackey, en el que expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.
Según las informaciones conocidas, la enfermedad estaba relacionada con el cáncer.
Antes de convertirse en una figura fundamental en la carrera de Lionel, Jorge Messi se formó como técnico químico y comenzó a trabajar durante la década de 1980 en la empresa Acindar, donde con el paso de los años llegó a ocupar el cargo de gerente.
Jorge Messi también tuvo en su juventud el sueño de convertirse en futbolista profesional y llegó a jugar como mediocampista en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, aunque posteriormente abandonó esa ilusión tras cumplir con el servicio militar.
Con su fallecimiento en Rosario, Jorge Messi deja una historia profundamente ligada a la carrera de Lionel, siendo recordado como el padre que acompañó, protegió y respaldó a su hijo desde sus primeros años hasta alcanzar la cima del fútbol mundial.