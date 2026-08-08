"Se iba a las 4 y volvía a las 9": los sacrificios que el padre de Messi hizo para que su hijo triunfara

Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, falleció este viernes por la noche a los 68 años en Rosario, ciudad en la que estaba ingresado en un hospital atravesando una larga enfermedad. Desde suelo argentino han hecho eco de los sacrificios que Jorge hizo para que su hijo triunfara.
Jorge Messi trabajó como supervisor de una fábrica siderúrgica y fue el principal promotor de que su hijo fuera a probarse con solo 13 años al Barcelona de España.
Mientras el resto de la familia se quedó en Rosario, Jorge acompañó a Lionel en los comienzos de su carrera en el club catalán.
Hace unos años, Messi recordó los sacrificios que su padre hizo para que él llegara a triunfar: "Se levantaba a las 4 de la mañana y volví a las 9 de la noche para cenar todos los días...", inició diciendo.
Y agregó en su momento: "Nos veíamos poco y cuando nos veíamos me disfrutaba, no me cagaba a pedos nunca..."
Messi recordó que "yo lo disfrutaba mucho a él, lo extrañaba y esperaba a que llegara el momento para poder abrazarlo. Él se la pasaba trabajando".
En otro momento, Messi rememoró sobre su padre: "La prioridad siempre es la familia, amo el fútbol y lo disfruto, pero mi familia está por encima de cualquier cosa".
Era tan importante su padre que una vez dijo: “Yo siempre fui crítico conmigo, pero siempre necesité la aprobación de mi viejo, desde chiquito”.
Regresando a esos sacrificios, Messi dijo hace años: “Yo prácticamente no lo veía y cuando llegaba lo primero que hacía era llevarme a entrenar o acompañarme a un partido. Ya desde mi casa aprendí el respeto, el trabajo, la humildad”.
Jorge Messi nació en 1958 en la provincia argentina de Santa Fe y fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.