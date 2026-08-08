¿Emilio Izaguirre y Virginia Varela terminaron después de 20 años juntos? Lo que ambos hicieron en redes

¿Emilio Izaguirre y Virginia Varela terminaron después de 20 años juntos? Esto es lo que se sabe sobre la pareja que es una de las más conocida en el ámbito del fútbol en Honduras. Lo que han hecho ambos en redes sociales desata rumores de ruptura.
La historia de amor entre Emilio Izaguirre y Virginia Varela habría llegado a su fin tras 20 años de matrimonio. Una de las parejas más estables del fútbol hondureño habría decidido tomar caminos separados.
Según surgió en redes, algo que no está confirmado, ambos hacen su vida por aparte. El exfutbolista estaría viviendo en un apartamento, mientras que ella continúa residiendo junto a sus dos hijos en la vivienda familiar que ocupan desde su regreso de Escocia.
Emilio Izaguirre es director deportivo de Motagua y la relación con Virginia Varela inició desde antes que él saliera al Celtic desde Motagua. La relación de ambos tiene 20 años.
Las señales de distanciamiento se volvieron evidentes para los aficionados cuando Virginia dejó de asistir a los encuentros deportivos del Motagua. Ella solía ser una de las seguidoras más fieles en cada jornada del Ciclón Azul.
La relación sentimental comenzó en el año 2006, cuando coincidieron por primera vez en un estadio de fútbol. Desde ese momento, Virginia se transformó en el pilar incondicional dentro de la vida personal del exjugador.
Ella estuvo presente en su consolidación en el Motagua y durante su destacado paso por el Celtic de Glasgow en Escocia. Del mismo modo, lo acompañó en su reciente etapa como director deportivo del conjunto azul.
Algo que llamó la atención es que Virginia Varela ya no sigue en Instagram a Emilio Izaguirre, solo a su hijo que tiene el mismo nombre.
Del mismo modo, Emilio Izaguirre dejó de seguir en Instagram a Virginia. Pero eso no fue todo...
Al buscar las redes sociales de Virginia Varela, ella ya no tiene ninguna foto con el director deportivo de Motagua, solo con sus dos hijos.
En tanto, Emilio Izaguirre también eliminó todas las fotos que tenía en Instagram con Virginia, aumentando los rumores de una ruptura.
Con el paso de los años, construyeron un hogar sólido y lleno de momentos memorables junto a sus dos hijos. Hasta el momento nadie de la familia se ha pronunciado de manera oficial.
En 2018, cuando Varela brindó una entrevista a El Heraldo, ella dijo: "Cuando lo conocí, el primer día me dijo: 'Vamos a la iglesia', él pensaba que yo le iba a decir que no, él asistía a la iglesia pero no me lo quería decir, ese es un momento que yo siempre le recuerdo a él, los momentos cuando quedó jugador del año en el Celtic, cuando se lesionó, fueron momentos muy duros para nosotros. Lo más importante, cuando nacieron nuestros hijos".
Y añadió en ese momento: "Es súper romántico, detallista, pero es bien bromista, en Escocia todos los meses un ramo de flores. Es buen padre, buen esposo y buen hijo".
Ahora y a falta de la confirmación oficial, la relación entre Emilio Izaguirre y Virginia Varela habría terminado, a la espera que algunas de las partes se pronuncie.