Mercado Europeo: Endrick se iría, Barcelona busca su salida y se tamabalea fichaje de Rodri

El Real Madrid sigue moviendo sus piezas, ya se confirmó la salida del argentino Franco Mastantuono y ahora surge el rumor de otra vez que salga el brasileño Endrick
Malo Gusto despierta pasiones. El futuro del lateral derecho podría estar lejos de Stamford Bridge, ya que levanta pasiones en gigantes como Bayern Múnich, PSG o Manchester City. El Chelsea habría tasado su salida en unos 87 millones de euros, precio que intentarán negociar sus pretendientes antes de que concluya el mercado.
Enzo Fernández como relevo de Rodri. El argentino se postula como el sustituto ideal en la medular de los skyblues. Diego Picó informa que para Maresca sería una gran incorporación y la directiva contraria quiere sacarlo del equipo, mientras que Ayoub Bouaddi, del Lille, también figura en la agenda británica.
Cristian Romero en la órbita rojiblanca. El Atlético de Madrid vuelve a la carga por el central, quien según The Athletic sigue siendo una prioridad absoluta. Los Spurs no contemplan vender a su capitán a un rival directo como el Arsenal, por lo que Atleti e Inter parten con ventaja en la carrera.
Ibrahim Mbaye en el radar de Anfield. El futuro de la joya de 18 años sigue en el aire tras el gran interés mostrado por el Liverpool, según Le Parisien. Sin embargo, el PSG no pondrá fácil su salida y exige alrededor de 50 millones de euros por el extremo senegalés.
El Oporto dice no a Joselu. El futuro del exmadridista de 36 años sigue sin resolverse después de que el club luso rechazara su incorporación, informa Diego Picó. Al igual que Carvajal, el delantero se encuentra libre tras finalizar su etapa en el Al-Gharafa SC.
Rafael Leão tasado en 50 millones. Según Diario Record, el Galatasaray presentó una oferta de 35 millones de euros por el internacional portugués, pero el Milan la rechazó categóricamente. La entidad rossonera se remite a una cifra fijada para dejar salir a su figura ofensiva.
Takehiro Tomiyasu regresa a la Premier League. El Crystal Palace hace oficial la llegada del defensa tras su periplo en el Ajax durante la segunda mitad de la pasada campaña. Tras su paso por el Arsenal, el internacional japonés viene de disputar la Copa del Mundo con su selección.
Apretón del PSG por Zion Suzuki. The Sun adelanta que la escuadra francesa confía en cerrar el fichaje del guardameta japonés en las próximas 48 horas. Para ello, preparan una nueva propuesta al Parma de 28 millones de euros fijos más 5 en variables.
El Manchester City rechaza la oferta por Rodri. Ben Jacobs informa que la propuesta del Barcelona de 45 millones de euros por el centrocampista español fue declinada en Inglaterra. La directiva exige 75 millones por su traspaso, mientras el conjunto azulgrana prepara un segundo intento.
Sergi Roberto con destino a la MLS. Matteo Moretto revela que el futbolista está muy cerca de cerrar su incorporación a LA Galaxy. Existen negociaciones muy avanzadas entre ambas partes y el acuerdo definitivo se podría oficializar pronto.
Franco Mastantuono desembarca en la Fiorentina. El club italiano oficializó la llegada del extremo argentino cedido por el Real Madrid hasta el final de la próxima temporada. La operación del atacante sudamericano se ha cerrado de forma definitiva sin opción de compra.
Juan Musso en la agenda del Napoli. Si se acaba produciendo la salida de Vanja Milinkovic-Savic, la entidad italiana piensa en el portero del Atlético de Madrid como alternativa. El guardameta argentino tendría la oportunidad de ser titular en un proyecto de Champions League.
Luca Zidane se suma al Leganés. Tras rescindir su contrato con el Granada, el arquero firma por una temporada con opción a otra. El internacional argelino de 28 años llega tras jugar el último Mundial y disputar dos campañas completas en el Nuevo Los Cármenes.
Primer día de Ousmane Diomande en Madrid. El extremo costamarfileño se sometió a los exámenes médicos y posó para los medios oficiales en su arranque con la plantilla blanca. El atacante comienza su andadura convertido en la contratación más cara de la historia del club.
Roony Bardghji en busca de minutos. Las incorporaciones de Adeyemi y Gordon le cierran las puertas del primer equipo al extremo sueco. Por ello, en el Barcelona ya le están buscando una cesión para que gane rodaje y continúe con su desarrollo futbolístico.
Pierre-Emile Højbjerg en la mira del Newcastle. Para paliar las duras bajas de Tonali y Bruno Guimarães en la medular, las 'Urracas' han puesto sus ojos en el danés de 31 años. El mediocentro del Olympique de Marsella regresaría a Inglaterra tras sus etapas en Southampton y Tottenham.
Joaquín Correa regresa a Estudiantes de La Plata. El 'Tucu' vuelve a Argentina 12 años después procedente del Botafogo para firmar hasta 2028. El delantero cierra así un largo recorrido europeo por entidades de la talla de Sampdoria, Sevilla, Lazio, Inter u Olympique de Marsella.
El Arsenal irrumpe por Endrick. Mikel Arteta es un gran admirador del joven delantero brasileño y su club está explorando un acuerdo a pesar del interés de otros gigantes europeos. The Athletic asegura que en Chamartín están dispuestos a escuchar ofertas.
Hirving Lozano refuerza a LA Galaxy. El extremo mexicano dejó al San Diego FC para sumarse cedido a la franquicia angelina hasta diciembre de 2026. La operación se hizo oficial tras las tensiones internas que dejaron al jugador al margen del grupo.
El Sevilla descarta a Patrik Mercado. El club hispalense frenó el fichaje del centrocampista ecuatoriano con quien había pactado un contrato de cinco años e inversión de seis millones con Independiente del Valle. Una grave lesión de rodilla provocó exámenes médicos que no resultaron concluyentes.
Facundo Colidio firma con el Vasco da Gama. La entidad brasileña anunció la contratación del delantero de 26 años procedente de River Plate con un contrato hasta finales de 2029. El atacante argentino desembarcó en Río de Janeiro para someterse a los exámenes médicos y firmar.