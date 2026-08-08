¿Cuándo termina "Los Simpson"? Esto dijo la actriz de Bart

Los Ángeles, Estados Unidos.- Nancy Cartwright, la actriz que presta su voz a Bart Simpson desde el nacimiento de la serie, planteó una fecha aproximada para el cierre de "Los Simpson".

Durante su participación en el podcast "Inside of You", conducido por Michael Rosenbaum, la intérprete respondió que calculaba el final del programa en la temporada 40 cuando el presentador le preguntó cuánto tiempo más creía que duraría la emisión en antena.

Ante la insistencia de Rosenbaum sobre si mantenía esa previsión, Cartwright confirmó que se trataba de una opinión personal. La actriz, que además pone voz a otros personajes de la serie, aclaró que estaría dispuesta a seguir más allá de esa cifra si la producción decide continuar y el resto del elenco permanece en el proyecto.