Ataque con explosivos destruye peaje un día después de la investidura de De la Espriella

Bogotá, Colombia.- Desconocidos destruyeron este sábado con explosivos un peaje en construcción en la Vía Panamericana, entre las ciudades de Popayán (Cauca) y Cali (Valle del Cauca), donde el viernes se realizó la investidura del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en un acto que por primera vez se hizo fuera de Bogotá.



Según la información, un grupo no identificado llegó al sector de Mondomo durante la madrugada de este sábado para poner explosivos que luego fueron detonados.



Como resultado de la explosión, el peaje quedó destruido y se restringió el paso por la Vía Panamericana, aunque no se informó de víctimas hasta el momento.



Este peaje fue blanco de ataques en anteriores oportunidades durante protestas de indígenas que también afectaron dicha infraestructura, que se encontraba en la última fase de su reconstrucción.​​​​​