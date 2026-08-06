Nasry Asfura llega a Colombia para toma de posesión del derechista Abelardo de la Espriella

Cali, Colombia.- Nasry Asfura, presidente de Honduras, arribó a Cali para ser parte de la investidura del presidente electo de esa nación, Abelardo de la Espriella, evento que será este viernes 7 de agosto a las 3:00 de la tarde, hora local. Asfura Zablah fue recibido por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien escribió en sus redes: "En el marco de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, recibimos al presidente de Honduras, Nasry Asfura, con quien conversamos sobre oportunidades para fortalecer la cooperación entre nuestras regiones, impulsar el comercio, atraer inversión y generar nuevas oportunidades para los caleños".

El mandatario hondureño es acompañado de la canciller Mireya Agüero y este representa el octavo viaje al extranjero del jefe de Estado. Anteriormente lo hizo a Estados Unidos (dos veces), Chile, Alemania, Ucrania, Panamá y Perú; en este último país estuvo en la investidura presidencial de Keiko Fujimori. En la toma de posesión de Abelardo de la Espriella estarán personalidades y políticos como el rey Felipe VI de España; el presidente de Argentina, Javier Milei; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; y José Raúl Mulino, de Panamá.

Se suman Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile; junto a Félix Ulloa y Karin Herrera como vicepresidentes de El Salvador y Guatemala, respectivamente. Esta será la primera vez que un traspaso de mando en Colombia se realizará fuera de Bogotá.