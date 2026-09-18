Magistrado de la CSJ pide respetar derechos humanos ante posible estado de excepción

Tegucigalpa, Honduras.- El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, pidió que se respeten los derechos humanos ante un posible estado de excepción en algunos departamentos y municipios de Honduras.

Díaz señaló que el Poder Ejecutivo debe "explicar las razones que sustentan su aplicación y analizar las acciones necesarias para evitar afectaciones a la población".

“Las personas que toman las decisiones de aprobar un estado de excepción son las encargadas de dar las explicaciones necesarias, pero cualquier acción que se implemente debe ser bien estudiada para que no se afecte a la población en general y para que se haga un balance en términos de combatir la criminalidad en Honduras”, aseguró el funcionario.

La petición del integrante de la CSJ ocurre luego de que el presidente de la República, Nasry Asfura, informara el lunes 14 de septiembre que su administración analiza retomar la medida de seguridad en algunos sectores del país.