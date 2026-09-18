Investigan una “casa de los horrores” en Filadelfia tras hallar miles de mujeres torturadas

Evers añade que, en opinión del forense, dos de las mujeres que aparecen en las imágenes dan la impresión de haber muerto a causa de estrangulamientos. Esas dos mujeres son identificadas como Gabrielle Amarando y Maribel Fresses, desaparecidas en 2012 y 2018. La policía, que no ha aclarado si Eugene Horsch aparece en ese material, diría después que identificó en las imágenes a su padre, Raymond Horsch, fallecido en 2025.