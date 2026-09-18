Vivió con ellos y los mató: el crimen de Christian Maldonado contra una familia en Texas

El hondureño Christian Joel Maldonado Pacheco enfrenta acusaciones ante la justicia de Estados Unidos por haberle quitado la vida a cuatro miembros de una familia, crimen que él mismo confesó. Más detalles a continuación.
El pasado 13 de septiembre en la ciudad de San Benito en el estado de Texas, se reportó una matanza en el interior de una vivienda.
Las víctimas del crimen fueron cuatro integrantes de una familia mexicana. Dos hombres de 50 y 29 años, así como dos mujeres de 28 y 67 años. En el caso del hombre de 29 y la mujer de 28 años, eran padres de tres menores de edad.
El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana. De acuerdo a lo informado por el sheriff del condado de Cameron, Manuel Treviño, el mismo Maldonado Pacheco llamó al 911 para informar que mató a unas personas y por lo tanto, necesitaba ayuda.
Cuando los policías llegaron a la vivienda situada en las afueras de San Benito en la cuadra 3200 de la carretera 819, confirmaron que tres personas ya no tenían vida. En las afueras de la casa se encontró una pistola Glock de nueve mílimetros, la cual es objeto de investigación.
En la vivienda no solo figuraban los cuerpos sin vida de las víctimas, sino también los tres hijos de la pareja acribillada, tratándose de un menor de nueve años, otro de cinco, y un bebé de dos meses.
“Posteriormente, Pacheco fue trasladado a la oficina para ser interrogado, donde confesó no solo haber asesinado a estas tres personas en la residencia, sino también haber cometido otro asesinato esa misma noche y haber arrojado el cuerpo en las afueras de San Benito”, amplió el sheriff.
Treviño señaló que el hondureño no tenía vínculo de consangunidad con sus víctimas. No obstante, vivió con estas personas por cuatro años. Incluso, se dirigía a la señora de 67 años como "mamá".
Treviño mencionó que Maldonado declaró en el interrogatorio que les quitó la vida a estas personas porque "estaba cansado de ser acosado". Seguidamente, enfatizó que "no hay nada que corrobore esa declaración. Aclaremos que no hay nada. Esta es solo su opinión de que lo hizo porque estaba cansado de ser acosado".
"Para mí, fue un acto sin sentido cometido por alguien a quien considero una persona fría y despiadada (...) porque cuando vives con estas personas durante cuatro años, y a una de ellas la identificas como 'mamá, pero aun así la matas. Así que no, no diría que esto es lo normal. Para mí, es una persona sin remordimientos, un asesino a sangre fría", comentó Treviño.
Por su parte, el Servicio de de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que Christian Maldonado ingresó a Estados Unidos de forma ilegal, por lo que sobre él pesa una orden de captura.
Maldonado fue presentado ante la Tribunal del Distrito de Texas. Enfrenta cuatro cargos por asesinato capital y los tres cargos de abandono y puesta en peligro de un menor de edad. El hondureño inicialmente se negó a contratar a un abogado, pero por la naturaleza del caso, la jueza Janet Leal le asignó uno, así como también decidió negarle la opción a fianza.
“En cuanto a los cargos de asesinato capital, voy a negarle la fianza”, dijo Leal. “Para ser honesto, tampoco le concederé la fianza en los demás casos, porque, siendo realistas, lo que debo considerar es la seguridad de nuestra comunidad y si existe riesgo de fuga, dado que podría regresar a Honduras”.
El crimen cometido por Christian Joel Maldonado ha consternado a la comunidad mexicana y de San Benito, quienes claman por justicia para la familia.