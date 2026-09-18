Vivió con ellos y los mató: el crimen de Christian Maldonado contra una familia en Texas

"Para mí, fue un acto sin sentido cometido por alguien a quien considero una persona fría y despiadada (...) porque cuando vives con estas personas durante cuatro años, y a una de ellas la identificas como 'mamá, pero aun así la matas. Así que no, no diría que esto es lo normal. Para mí, es una persona sin remordimientos, un asesino a sangre fría", comentó Treviño.