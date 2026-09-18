¿Quién era la periodista Eliana Moreno, fallecida en accidente de helicóptero en Los Ángeles?

Un trágico accidente de helicóptero cobró la vida de la talentosa periodista, Eliana Moreno, de 38 años, del piloto y de un peatón. La tragedia se registró el reciente 15 de septiembre en la zona de Chatsworth, en el Valle de San Fernando, Los Ángeles, mientras cubrían un accidente de autobús.
La segunda víctima del accidente era George Marciniw, el piloto que viajaba junto a la fotoperiodista aérea con la finalidad de informar desde las alturas.
La aeronave identificada como NewsChopper 4, pertenecía a la empresa Angel City Air y prestaba servicios para las cadenas NBC4 y Telemundo 52.
Según el reporte de las autoridades, el accidente se registró al filo de las 7:00 de la noche del 15 de septiembre, cuando el helicóptero se desplomó em medio de unos edificios comerciales de la zona desatando un incendio.
Agentes policiales y miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar de la trágica escena para sofocar las grandes llamas. Desafortunadamente, las autoridades confirmaron que la periodista y el piloto no lograron sobrevivir al accidente.
Asimismo, confirmaron que había una tercera víctima, identificada como Edy Gutiérrez Mejía, un peatón que se encontraba en el lugar justo cuando la nave se desplomó.
¿Quién era Eliana? La mujer de 38 años era una periodista de origen hispano, conocida cariñosamente como "Eli in the heli", debido a que cumplía las funciones tanto de reportera en vivo como de camarógrafa y fotógrafa desde el helicóptero implicado en el accidente.
Según datos proporcionados por allegados, Eliana se formó en periodismo audiovisual y ciencias políticas en la Universidad Chapman en 2010.
Durante s, trabajó para prestigiosos medios locales como NBC Los Ángeles y Telemundo 52, realizando reportes en inglés y español.
Por su parte, George Marciniw era un piloto altamente experimentado que acumulaba alrededor de tres décadas de trayectoria en el sector aeronáutico.
Familiares y amigos de las víctimas se encuentran devastadas, todavía no pueden asimilar la tragedia. El gremio periodístico también ha externado su consternación por la irreparable pérdida.
La muerte de Eliana también deja devastado a su pareja, Robert Barrientos, quien le había propuesto matrimonio durante un viaje a Tennessee.