Carlos, instructor de esquí acuático que murió por ameba "comecerebros" en Mérida

El 14 de septiembre, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirmó que el agua del lago artificial de la Plaza La Isla estaba contaminada con esta ameba, un organismo que se desarrolla en agua dulce estancada y cálida, y cuya infección ocurre cuando el líquido contaminado ingresa por la nariz durante actividades como nadar o sumergirse.