Carlos, instructor de esquí acuático que murió por ameba "comecerebros" en Mérida

En los últimos días, un instructor de esquí acuático, únicamente identificado como Carlos, de 33 años, perdió la vida tras infectarse con la Naegleria fowleri, conocida como la ameba "comecerebros", mientras laboraba en un lago artificial de la Plaza de la Isla, en Mérida, capital del Estado de Yucatán, en México. A continuación los detalles del caso.
La noticia fue confirmada por familiares y amigos, quiénes tras varios días de hospitalización denunciaron que la presencia de la ameba pudo haber evitado si la empresa hubiera tomado las medidas de cuidado necesarias.
A través de redes sociales, un familiar manifestó que Carlos laboraba como instructor de wakeboard (esquí acuático) en Fornelos Wake Yucatán, y que su muerte fue por el ejercicio de esa labor. Asimismo, advirtió que ese lago artificial representa un riesgo para todos los que lo utilizan, adultos y niños.
Según se relató, la empresa esa empresa para la que trabajaba Carlos, no habría tenido ningún acercamiento con la familia para ofrecer apoyo por la tragedia acontecida.
De acuerdo con el reporte, el instructor fue ingresado al Hospital General Regional No. 12 del IMSS, en Mérida, el pasado 2 de septiembre. Desafortunadamente, el joven no logró sobrevivir a la infección causada por la ameba y falleció el día 8 del mismo mes.
Los familiares también cuestionaron que, pese a las investigaciones abiertas y la posterior clausura del lago artificial, la empresa minimizó los señalamientos en su contra, a pesar de conocer cuál es la situación real del lugar.
A pesar del dolor por la pérdida, los familiares de Carlos, expresaron que su muerte no fue en vano, ya que las acciones derivadas del caso, entre ellas la clausura del lugar, habrían evitado que otras personas resultaran afectadas por la misma contaminación de la ameba "comecerebros".
El 14 de septiembre, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirmó que el agua del lago artificial de la Plaza La Isla estaba contaminada con esta ameba, un organismo que se desarrolla en agua dulce estancada y cálida, y cuya infección ocurre cuando el líquido contaminado ingresa por la nariz durante actividades como nadar o sumergirse.
Las autoridades de salud precisaron que la Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona ni por consumo de agua.
Asimismo, detallaron que entre los primeros síntomas figuran el dolor intenso de cabeza, fiebre, náuseas y vómito, cuadro que puede derivar en complicaciones graves e incluso la muerte si no se atiende a tiempo.