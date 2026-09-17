Investigan muerte de Duda Alves: la tiktoker brasileña que criticaba "lo que odiaba"

La reconocida tiktoker brasileña María Eduarda Alves dos Santos, de 22 años, más conocida como Duda Alves, murió el reciente sábado 13 de septiembre días después de una cirugía de reducción de mamas, causando consternación dentro y fuera de Brasil. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.
Duda era una figura reconocida en TikTok, comunidad en la que contaba con más de 745 mil seguidores, aunque también publicaba parte de su día a día en otras plataformas como Instagram.
Su auge en redes despegó cuando comenzó a compartir videos en los que mostraba situaciones y objetos que le resultaban molestos, formato que terminó por darle el apodo "la chica que odia las cosas", por parte de sus seguidores.
Pese a su alcance, la joven aseguró en su momento que jamás buscó que su contenido se volviera viral.
Apenas unos días antes de su muerte, la creadora de contenido había compartido con sus seguidores que se realizó una cirugía de reducción de mamas semanas atrás.
En el video que compartió el 9 de septiembre, el último que subió a sus plataformas, Alves se refirió a los comentarios negativos que había recibido tras la intervención, señalando las críticas de quienes ella calificó como "hombres sórdidos" y explicando que había tomado la decisión por razones de comodidad y estética.
Un día antes de esa publicación, la joven ya había hablado sobre las complicaciones del posoperatorio, relatando que llevaba tres semanas desde la cirugía y que atravesaba fuertes dolores, además de episodios de vómito y llanto constante producto del malestar físico.
Su muerte fue confirmada por sus familiares y amigos a través de redes sociales, sin dar mayores detalles.
La Policía Civil del Distrito Federal informó posteriormente que investiga el caso como un posible suicidio, aunque optó por no revelar mayores detalles con el fin de proteger la privacidad de la familia, según declaraciones recogidas por la revista People.
Por su parte, el medio británico The Sun indicó que, hasta el momento, las autoridades no han establecido ningún vínculo oficial entre la cirugía a la que se sometió la influenciadora y su fallecimiento.
El velorio de la influencer se realizó durante el martes 15 de septiembre en la Parroquia de Sao Paulo, en Brasilia. Sus familiares y amigos la despidieron en medio del dolor.
Mientras tanto, las autoridades policiales continúan investigando el caso que ha conmocionado al país, para determinar qué hay detrás de esta misteriosa muerte.