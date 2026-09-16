Thaissa, estudiante asesinada tras resistirse a ser abusada mientras repartía volantes

En los últimos días, la estudiante de nutrición Thaissa Gabriely Oliveira Marques, de 21 años, fue brutalmente asesinada tras resistirse a ser abusada sexualmente por un individuo en Londrina, una ciudad de Brasil. A continuación los detalles del caso que ha conmocionado al país y que ya ha traspasado fronteras.
Según el informe de las autoridades, la víctima laboraba de manera temporal para poder costear sus gastos universitarios, de hecho, se encontraba cursando su último año de carrera.
Thaissa había sido contratada para repartir volantes y dar a conocer la apertura de un nuevo gimnasio local a los transeúntes y habitantes de la zona.
Desafortunadamente, un joven identificado como Gabriel Andrade, interceptó a Thaissa Oliveria con la intensión de abusar sexualmente de ella.
Sin embargo, la Thaissa se reusó a ser abusada, por lo que el agresor sacó un arma blanca y la apuñaló hasta quitarle la vida.
Tras cometer el crimen, Gabriel huyó de la escena y se realizó diversas heridas visibles en una mano con la misma arma que mató a Thaissa.
En un intento por despistar a las autoridades y encubrir sus huellas, el sospechoso se desplazó unas cuadras y fingió ante los vecinos haber sido víctima de un asalto.
Sin embargo, los servicios de emergencia que acudieron a auxiliarlo coincidieron con el hallazgo del cuerpo por parte de los trabajadores del propio gimnasio.
Ante los indicios encontrados, los empleados alertaron de inmediato a la policía, lo que permitió acorralar al sospechoso durante el interrogatorio preliminar. Presionado por las evidencias en su contra, el individuo terminó confesando el crimen y fue arrestado por las autoridades.
Las investigaciones posteriores revelaron que el detenido había acudido días atrás al mismo establecimiento para solicitar empleo en el mismo lugar en el que trabajaba la víctima, pero no tubo éxito.
Los familiares y amigos se encuentran devastados por la muerte de Thaissa, y piden la máxima pena para Gabriel, por haberle arrebatado la vida y sus sueños.
Mientras tanto, el señalado como el culpable del feminicidio se enfrenta los delitos de homicidio calificado consumado y tentativa de agresión sexual.