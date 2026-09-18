Tegucigalpa tendrá seis días de actividades por sus 448 años de aniversario

Tegucigalpa, Honduras.- La celebración de los 448 años de Tegucigalpa contempla actividades durante seis fechas de septiembre, en una programación que comenzará este sábado 19 y concluirá el martes 29, día en que se conmemora el aniversario de la capital hondureña. La agenda de las autoridades locales incluye eventos los días 19, 22, 25, 26, 27 y 29 de septiembre, por lo que serán seis jornadas de actividades distribuidas en un período de 11 días calendario. La programación arranca este sábado 19 de septiembre con el tradicional carnaval capitalino en el bulevar Suyapa, a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde se presentará el cantante puertorriqueño Ozuna.

La jornada del 19 marcará el inicio de las actividades centrales por el aniversario. De acuerdo con la Gerencia de Eventos Públicos, se espera unas 60,000 personas durante estos eventos y se coordinan medidas de seguridad y circulación para el desarrollo del evento. El martes 22 de septiembre será el turno de los niños, con una actividad programada en la Villa Olímpica. La agenda municipal contempla este espectáculo como parte de las celebraciones por el aniversario y de las actividades dirigidas a las familias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Después habrá una pausa de dos días y las actividades se retomarán el viernes 25 de septiembre, por lo que a partir de esa fecha comenzará el bloque de eventos de la Villa Olímpica, denominado Capital Fest.

El Capital Fest se desarrollará durante tres días consecutivos: viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre. La Alcaldía confirmó que la feria incluirá conciertos, gastronomía, juegos, emprendimientos, competencias y actividades para diferentes públicos. De esta manera, el 25 de septiembre será la primera de tres jornadas seguidas de actividades en la Villa Olímpica. La programación contempla presentaciones musicales y espacios de entretenimiento como parte de la celebración de los 448 años. El sábado 26 de septiembre continuará el Capital Fest con la presentación del colombiano Juan David Loaiza Sepúlveda conocido artísticamente como Kapo​​​​​​, quien tiene gira internacional prevista para esta fecha en la capital hondureña.