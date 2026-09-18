Preparan escenario frente a la UNAH para concierto de Ozuna por los 448 años de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La celebración por los 448 años de fundación de Tegucigalpa comenzará este sábado con un concierto del artista puertorriqueño Juan Carlos Ozuna Rosado, más conocido como Ozuna, en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el bulevar Suyapa.

El escenario para el espectáculo ya se prepara en el sector cercano a la UNAH y la intersección con el bulevar Suyapa, donde las autoridades municipales afinan los últimos detalles de logística y seguridad.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, informó que el concierto de Ozuna será la primera actividad de la programación y aclaró que el evento de este sábado se concentrará únicamente en ese sector.

“Arrancamos mañana (sábado 19) con el concierto de Ozuna, a la altura de la universidad, pegando con la intersección Suyapa, por la Basílica. Ese es el único evento que va a haber en el bulevar Suyapa”, explicó Zelaya.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la jornada comenzará a recibir al público desde las 4:00 de la tarde, mientras que el concierto está previsto para iniciar a las 8:00 de la noche.

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“El otro fin de semana se activa el festival, el Capital Fest, en la Villa Olímpica donde vamos a tener 13 escenarios, música, comida, concurso de sopas, concurso de bandas, ciudad inflable, juegos mecánicos y emprendedores”, anunció Zelaya.

Gustavo Cruz, gerente de Eventos Públicos de la AMDC, aseguró que los equipos encargados de la actividad ya tienen coordinados los aspectos relacionados con la seguridad, logística y atención de emergencias.