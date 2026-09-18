Investigarán supuesto abuso sexual de un psicólogo de Senaf contra una joven

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) aseguró que investigarán la denuncia sobre un supuesto abuso sexual cometido por un psicólogo de la institución contra una joven. Este viernes -18 de septiembre- una ciudadana declaró al medio HCH haber sido ultrajada por el empleado de la Senaf, quedando embarazada. La joven afirmó tener 17 años, no tener padres y que escapó de la Senaf al no tener apoyo tras ser abusada. Sin embargo, la ministra de Senaf, Ada Mejía, aseguró en una conferencia de prensa que la denunciante no es menor de edad. "Nosotros tenemos en nuestro archivos la partida de nacimiento de ella. Me imagino que el Ministerio Público tiene que corroborar, pero ella es mayor de edad. Ya cumplió los 21 años", declaró, comentando que la joven sí tiene padres, los cuales viven en Comayagua y están intentando contactarlos.

Asimismo, dijo que en la institución solo hay un hombre psicólogo, y que el resto son mujeres. Mejía mencionó que se han adoptado las medidas pertinentes para resguardar la privacidad, integridad física y emocional, así como a que reciba atención médica, psicológica y legal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Senaf se pone a disposición del Ministerio Público (MP) y de los órganos competentes para aportar toda la información y documentación que se requiera y reitera su compromiso de no encubrir a ninguna persona, sea cual fuere su cargo o vínculo con la institución", afirmó. La ministra comentó que la Fiscalía de Protección a la Mujer ya está haciendo los trabajos investigativos y que por parte de Senaf "vamos a hacer las vinculaciones, posiblemente con Ciudad Mujer, para darle toda la atención porque lleva una criatura en el vientre y a nosotros nos toca proteger a esta niña que está por nacer".

Mejía no descarta que la víctima pueda tener una "confusión", señalando que muchas veces se cree que personal de la Senaf labora en las Instituciones Residenciales de Cuidados Alternativos (IRCAS, y comúnmente conocidos como casas hogares) y centros de paso.

"Trabajan para la administración de ese IRCA, o esa casa hogar, o ese centro de paso. Nosotros estamos investigando a lo interno", manifestó.

Versión del MP

Luego de difundirse el caso, el MP informó que en este año recibieron tres denuncias de esta joven, afirmando al igual que Mejía que es mayor de 18 años. En ese sentido, el caso pasó a la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer luego de que la joven interpusiera la denuncia en febrero de este año. "En las tres intervenciones efectuadas, se le hizo saber a la joven la necesidad de tener su colaboración para la realización de evaluaciones médicas y psicológicas. En todas las ocasiones no fue posible realizar las mismas por la negativa y resistencia de la supuesta víctima", comunicó Lorena Cálix, portavoz del MP. Indicó que para el 7 de mayo fue citada por parte de la dirección de Medicina Forense, pero no se presentó. A su vez, enfatizó que en ningún momento se le negó acceso a la justicia, resaltando que se le acompañó en todo el proceso. Igualmente, dijo que la joven abandonó los lugares donde fue abordada para el proceso "sin poner en conocimiento de las autoridades su domicilio ni un número de teléfono para su ubicación posterior". "La fiscalía de Protección a la Mujer continuará impulsando la investigación pidiendo públicamente la colaboración de la supuesta víctima para esclarecer los hechos y en la representación legítima de sus derechos incoar las acciones penales que correspondan si es que se concretan los indicios de responsabilidad penal", puntualizó Cálix.

Sobre el testimonio