Asesinan a balazos a censista del INE en San Rafael, Lempira

San Rafael, Lempira.- Este viernes -18 de septiembre- se reportó en el municipio de San Rafael (Lempira) el asesinato de un hombre que trabajaba como censista del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La víctima mortal fue identificada como Milton Gerardo Villanueva, de 34 años de edad y originario de San Rafael. Villanueva laboraba en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2026. El hombre falleció en la comunidad de Los Laureles tras ser atacado a balazos en horas de la mañana. Los reportes policiales descartan que su muerte esté vinculada a sus labores. En lugar de ello, se atribuyó que le quitaron la vida por enemistades personales surgidas de un conflicto por una motocicleta.

La Policía Nacional asegura haber identificado al autor del crimen, por lo que desplegaron equipos para capturarlo y presentarlo ante las autoridades de justicia. Por su parte, el INE emitió una nota de duelo en la que lamenta la muerte violenta de su colaborador, externando sus condolencias a la familia, amigos y conocidos de Villanueva. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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