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Crimen de Pedro Lara, joven asesinado junto a su padre en una bodega de Lempira

La noche del viernes un hecho sangriento le arrebató la vida a Pedro Lara y su padre en Lempira; las autoridades investigan el crimen y buscan pistas para dar con los responsables

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 11:27
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Un violento hecho registrado en Lempira ha generado consternación, luego de que Pedro Lara y su padre fueran encontrados sin vida dentro de una bodega de café en el municipio de San Sebastián.

 Foto: Cortesía
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Pedro José Lara Tábora y su padre Pedro José Lara eran originarios del municipio de Cucuyagua, en el departamento de Copán.

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El hecho ocurrió la noche del viernes -10 de abril- en la aldea Carrizal, donde fueron encontrados los cuerpos en el interior del inmueble.

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De acuerdo con versiones iniciales, pobladores de la zona fueron quienes alertaron a las autoridades tras el hallazgo, lo que provocó la inmediata movilización de los cuerpos de seguridad.

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Al llegar al lugar, elementos policiales procedieron a acordonar la escena del crimen para recolectar evidencias y dar inicio a las diligencias correspondientes.

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Las primeras versiones apuntan a que sujetos desconocidos habrían ingresado al lugar donde se encontraban las víctimas y, por causas aún no esclarecidas, les habrían quitado la vida.

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Se maneja de forma preliminar que el doble homicidio habría sido cometido con arma de fuego, información que tendrá que ser confirmada oficialmente por las autoridades.

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En la escena del crimen, los cuerpos fueron encontrados tendidos en el suelo, cerca de materiales y colchones que se encontraban dentro de la bodega.

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Elementos de la Policía Nacional realizaron el resguardo del área mientras equipos forenses efectuaron el levantamiento cadavérico para su traslado y análisis correspondiente.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han reportado capturas relacionadas con el caso, que continúa bajo investigación.

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