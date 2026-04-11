Crimen de Pedro Lara, joven asesinado junto a su padre en una bodega de Lempira

Un violento hecho registrado en Lempira ha generado consternación, luego de que Pedro Lara y su padre fueran encontrados sin vida dentro de una bodega de café en el municipio de San Sebastián.
Pedro José Lara Tábora y su padre Pedro José Lara eran originarios del municipio de Cucuyagua, en el departamento de Copán.
El hecho ocurrió la noche del viernes -10 de abril- en la aldea Carrizal, donde fueron encontrados los cuerpos en el interior del inmueble.
De acuerdo con versiones iniciales, pobladores de la zona fueron quienes alertaron a las autoridades tras el hallazgo, lo que provocó la inmediata movilización de los cuerpos de seguridad.
Al llegar al lugar, elementos policiales procedieron a acordonar la escena del crimen para recolectar evidencias y dar inicio a las diligencias correspondientes.
Las primeras versiones apuntan a que sujetos desconocidos habrían ingresado al lugar donde se encontraban las víctimas y, por causas aún no esclarecidas, les habrían quitado la vida.
Se maneja de forma preliminar que el doble homicidio habría sido cometido con arma de fuego, información que tendrá que ser confirmada oficialmente por las autoridades.
En la escena del crimen, los cuerpos fueron encontrados tendidos en el suelo, cerca de materiales y colchones que se encontraban dentro de la bodega.
Elementos de la Policía Nacional realizaron el resguardo del área mientras equipos forenses efectuaron el levantamiento cadavérico para su traslado y análisis correspondiente.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han reportado capturas relacionadas con el caso, que continúa bajo investigación.