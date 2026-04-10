¿Quiénes eran los universitarios hondureños que murieron ahogados en El Salvador?

Este viernes 10 de abril se confirmó la muerte por ahogamiento de dos universitarios hondureños y la desaparición de un tercero en una playa de la hermana República de El Salvador, tras ser arrastrados por las olas, causando consternación en el país. ¿Quiénes eran los fallecidos? Esto se sabe.
Uno de los fallecidos que fue confirmado era Fredy Arnulfo Valle Aguilar, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH). El joven formó parte del grupo de 41 estudiantes del del Campus Santa Rosa de Lima que participaron de una gira académica.
La segunda víctima confirmada fue identificada como Alexis Roberto Romero de 21 años, también estudiante de Ingeniería Civil del Campus de Santa Rosa de Lima, Copán, que viajó al vecino país el pasado miércoles para cumplir con una gira educativa enfocada en su formación como futuros ingenieros, sin imaginar que perdería la vida.
Según el comunicado oficial de la institución universitaria, el estudiante que sigue desaparecido es Olvin Alexander Mejía Solís.
El documento detalla que el fatal incidente ocurrió tras concluir las actividades académicas programadas.
Los estudiantes se encontraban compartiendo en un espacio de esparcimiento cuando fueron arrastrados por las olas del mar, dice en parte del comunicado.
Tras el trágico hecho, la institución se pronunció para lamentar la muerte de sus estudiantes. A través del documento, la universidad pidió a la comunidad sostenerse mutuamente en este tiempo de crisis. "Que este momento de dolor nos una a acompañarnos como familia universitaria", dice parte del texto.
El fallecimiento de los futuros ingenieros ha causado gran consternación en Honduras y El Salvador. Compañeros y seres allegados a las víctimas se pronunciaron a través de redes sociales para solidarizarse con las familias dolientes.
Los cuerpos de Fredy y Alexis fueron recuperados por las autoridades de socorro locales tras el percance.
Mientras tanto, las labores de búsqueda para localizar a Olvin Alexander continúan de manera intensa en la zona del incidente, donde el mar se convirtió en el escenario de una tragedia inesperada para los 41 jóvenes que integraban la delegación.
Las autoridades universitarias han reiterado su compromiso de brindar toda la asistencia necesaria a las familias afectadas.
Mientras tanto, en el occidente de Honduras, la sociedad civil y el sector estudiantil han manifestado sus muestras de pesar, recordando a los jóvenes como personas dedicadas a su carrera y apasionadas por el estudio.