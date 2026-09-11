Un profesor y un menor muerto deja conflicto por un portón en Piraera, Lempira

Lempira, Honduras.- Una comunidad está de luto después de que un menor de 13 años perdiera la vida junto a otra persona tras un hecho violento registrado en la comunidad de San José, municipio de Piraera, Lempira. La víctima menor fue identificada como Jaffet Avisahy Alvarado Zelaya, de 13 años, quien era estudiante del Centro de Educación Básica Faro de Luz, de esa comunidad.

De acuerdo con el reporte preliminar, el menor fue atacado con un arma de fuego cuando llegaba a su vivienda. La Policía señaló que el caso estaría relacionado con problemas personales y una disputa familiar por un portón.

El hecho también dejó gravemente herido a un profesor identificado como Roger Orellana, quien además se dedicaba a realizar viajes en su vehículo como medio de sustento. Tras resultar herido durante el ataque, Orellana fue trasladado de emergencia hacia la República de El Salvador para recibir atención médica.

Sin embargo, el profesor murió durante el traslado, según la información proporcionada sobre el hecho ocurrido en San José, Piraera. El ataque generó consternación entre los habitantes de la comunidad, quienes lamentaron lo ocurrido. " El profesor Roger Orellana, conocido por ser un hombre trabajador y dedicarse a realizar viajes en su vehículo como medio de sustento, resultó gravemente herido durante el ataque. Fue trasladado de emergencia hacia la República de El Salvador en busca de atención médica, pero lamentablemente falleció durante el traslado", indicaron.