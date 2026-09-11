Estas calles estarán cerradas el domingo 13 de septiembre por los desfiles estudiantiles

Tegucigalpa, Honduras.- Los desfiles de educación básica por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras provocarán cierres viales este domingo 13 de septiembre en diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela. Las autoridades municipales recomendaron a los conductores revisar los recorridos y planificar sus rutas con anticipación para evitar inconvenientes durante el desarrollo de las actividades. Los desfiles se realizarán en diferentes puntos del Distrito Central, entre ellos el bulevar Centroamérica, la colonia Kennedy, la plaza Central, Mall Premier y el bulevar Morazán.

Los recorridos

Uno de los desfiles comenzará en el bulevar Kennedy y finalizará en el sector de Centroamérica. Por esta ruta desfilarán los institutos pertenecientes a los distritos 01, 05 y 10. Otro recorrido iniciará en los Laboratorios Francelia y concluirá en el Instituto Nido de Águilas. También se contempla una ruta desde el Edificio Rojo hasta el Parque Central. Otros estudiantes saldrán desde el sector de La Torocagua y avanzarán hasta Mall Premier. De igual manera, habrá un desfile que comenzará en la estación de bomberos y finalizará en ese mismo centro comercial. El parque El Obelisco será el punto de partida de otro recorrido, que concluirá en el Instituto de Bellas Artes. Asimismo, se desarrollará un desfile desde La Bambino hasta el bulevar Morazán. En el sector de Granitos y Terrazos también habrá actividades, que finalizarán en el supermercado La Colonia. Mientras tanto, otro desfile saldrá desde Metro Mall y concluirá en el parque Amistad de la colonia 21 de Febrero, correspondiente al distrito 15.

Desde las 7:00 AM