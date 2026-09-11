Torres Gemelas antes del 11-S: cómo fueron construidas y dónde estaban ubicadas

Antes de convertirse en escenario de uno de los hechos más recordados de la historia, las Torres Gemelas dominaban el horizonte de Nueva York como parte del complejo World Trade Center.
El proyecto fue diseñado por el arquitecto estadounidense de origen japonés Minoru Yamasaki, quien concibió el complejo como un símbolo de cooperación y grandeza humana.
La construcción del World Trade Center comenzó el 5 de agosto de 1966, dando inicio a una de las obras arquitectónicas más ambiciosas de Nueva York.
Tras varios años de trabajos, las Torres Gemelas fueron inauguradas oficialmente el 4 de abril de 1973, aunque las obras del complejo continuaron hasta 1975.
Las dos estructuras se levantaban en el corazón del Distrito Financiero de Manhattan, cerca del río Hudson y a solo tres calles de la Bolsa de Nueva York.
El World Trade Center ocupaba 6.5 hectáreas y estaba integrado por siete edificios, organizados alrededor de una plaza central en el Bajo Manhattan.
Con 110 pisos cada una, las Torres Gemelas se alzaban como gigantes de acero que transformaron para siempre el perfil urbano de Nueva York.
La Torre Norte alcanzaba los 417 metros de altura, mientras que la Torre Sur llegaba a los 415 metros, convirtiéndose en referentes de la arquitectura mundial.
En su interior había oficinas, restaurantes, auditorios, salas de exposiciones y otros servicios, distribuidos en cerca de 930,000 metros cuadrados de construcción.
Con 104 ascensores en cada torre y 43,600 ventanas en conjunto, las Torres Gemelas fueron durante casi tres décadas uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York. Tras el atentado, cerca de 3,000 personas perdieron la vida y otras 6,000 resultaron heridas.