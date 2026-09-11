Las imágenes del 11-S que quizás nunca viste y siguen impactando 25 años después

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de cuatro ataques terroristas suicidas de corte yihadista cometidos en los Estados Unidos la mañana del martes 11 de septiembre de 2001, por el grupo terrorista Al Qaeda. Aquí las fotografías del 11-S que siguen impactando y que quizás no hayas visto tras 25 años del mayor atentado de la historia.
Peatones huyen de los alrededores del World Trade Center en el Bajo Manhattan el 11 de septiembre de 2001, instantes después de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas.
Escombros y una densa capa de ceniza cubren las calles del Bajo Manhattan tras el colapso de las Torres Gemelas, después de que dos aviones secuestrados impactaran contra los edificios.
Un helicóptero sobrevuela el Pentágono mientras una columna de humo se eleva desde el edificio en Washington.
Los restos del World Trade Center permanecen en pie entre montañas de escombros en Nueva York.
Humo emerge de una de las Torres Gemelas mientras una explosión envuelve la segunda tras el impacto de los aviones secuestrados contra el World Trade Center.
Vista hacia el este a través del río Hudson del humo que se eleva desde el World Trade Center. En el centro se aprecia el remolcador "Kathleen"; la fotografía fue tomada desde el "McAllister Sisters" y ambas embarcaciones participaron en la evacuación del bajo Manhattan.
Vista de un coche de policía Crown Victoria sin marcar y cubierto de polvo mientras viaja hacia el norte por FDR Drive después de los ataques terroristas. Al fondo se ven los buques en el East River involucrados en la evacuación del bajo Manhattan.
Vista elevada en dirección oeste (desde FDR Drive) que muestra el polvo cubriendo automóviles, toldos y aceras en Maiden Lane.
La torre norte del World Trade Center arde tras el impacto de uno de los aviones secuestrados durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.
Un bombero de la ciudad de Nueva York llama a 10 rescatistas más para que se abran paso entre los escombros del World Trade Center.
David Handschuh, fotógrafo del New York Daily News, es trasladado desde el lugar de los hechos después de que unas piedras le destrozaran la pierna mientras fotografiaba el ataque terrorista al World Trade Center.
Un bombero de la ciudad de Nueva York observa la Zona Cero en el octavo aniversario de los ataques terroristas del 11-S.
Un hombre cae desde una de las torres del World Trade Center tras el impacto de los aviones secuestrados durante los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El bombero Gerard McGibbon, de la unidad 283 de Brownsville, Brooklyn, reza después de que los edificios del World Trade Center se derrumbaran.
Un hombre no identificado con una máscara camina por una calle cubierta de cenizas cerca de la Zona Cero después del derrumbe de las Torres Gemelas.
Un bombero del Departamento de Bomberos de Nueva York se aleja de la Zona Cero tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La gente huye mientras la segunda torre del World Trade Center se derrumba después de que un avión se estrellara contra el edificio.
Un bombero de la ciudad de Nueva York no identificado se aleja de la Zona Cero después del derrumbe de las Torres Gemelas.
Un grupo de personas se lanzan al vacío desde el World Trade Center.
Los bomberos de la ciudad de Nueva York descansan en el World Trade Center.
Los equipos de rescate examinan los restos del World Trade Center el 13 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York.
El oficial de policía Mike Brennan ayuda a una mujer angustiada conocida solo como Beverly, mientras cenizas y escombros cubren el área luego del colapso del World Trade Center (torre norte).
Los espectadores observan horrorizados el derrumbe del World Trade Center.
Multitudes conmocionadas en el centro de Manhattan observan las torres del World Trade Center en llamas.
Así se encontraba Wall Street días después del atentado de las Torres Gemelas.
Las ventanas de la tienda Chelsea Jeans en Broadway y John St. volaron por los aires, cubriendo la ropa que se encontraba dentro de la tienda con partículas provenientes de las secuelas del ataque
Vista desde el parque infantil Charles Venn Park (en la intersección de Robert F. Wagner Sr. Place y Pearl Street) de la Torre Sur del World Trade Center mientras se derrumba tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Vista aérea de la Zona Cero tras el colapso de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. La magnitud de la destrucción afectó gravemente a los edificios cercanos y convirtió el corazón financiero de Nueva York en un inmenso campo de ruinas.
Vista desde Nueva Jersey de la nube de humo que cubre el sur de Manhattan tras el derrumbe de las Torres Gemelas del World Trade Center durante el atentado terrorista del 11-S.