Trump promete 5,000 dólares si consigue victoria electoral: ¿Estímulo o compra del voto?

El senador republicano por Ohio Bernie Moreno anunció en sus redes sociales que prepararía un proyecto de ley para someter la iniciativa a votación después de los comicios del 3 de noviembre: "Prepararé un proyecto de ley para que podamos aprobar el 'Dividendo Trump' inmediatamente después de las elecciones porque los republicanos y Estados Unidos ganarán", escribió Moreno.