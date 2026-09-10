Trump promete 5,000 dólares si consigue victoria electoral: ¿Estímulo o compra del voto?

La promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de entregar 5,000 dólares a cada ciudadano adulto si el Partido Republicano conserva el control del Congreso en las elecciones de medio mandato enfrenta importantes obstáculos presupuestarios y legislativos, aunque no está claro que constituya una violación de las leyes federales contra la compra de votos.
El desembolso superaría el billón de dólares -alrededor de un sexto de todo el gasto presupuestario anual de EE UU- y tendría que ser autorizado por el Congreso, ya que el presidente no puede disponer unilateralmente de esos fondos.
"Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, ambas cámaras, emitiré un dividendo de 5,000 dólares para cada ciudadano adulto de Estados Unidos", declaró Trump este miércoles 09 de septiembre durante la convención republicana celebrada en Dallas, Texas.
El mandatario añadió que el dinero tendría que gastarse dentro del país: "No queremos que vayas a Canadá a gastar el dinero. No queremos que vayas a China ni a Alemania".
De los más de 342 millones de estadounidenses, unos 260 millones tienen más de 18 años y, por tanto, serían receptores de los 5,000 dólares, lo que elevaría la cantidad total a abonar a más de un billón trescientos mil millones.
El economista del centro de estudios Comité por un Presupuesto Federal Responsable, Marc Goldwein, calcula que la cifra "generaría 1,5 puntos adicionales de presión inflacionaria (parte de la cual se vería contrarrestada por unos tipos de interés más altos)", según una publicación en la plataforma X.
Dudas legales: Trump no puede ordenar por sí solo un desembolso de esa magnitud, ya que corresponde al Congreso autorizar el gasto público.
El senador republicano por Ohio Bernie Moreno anunció en sus redes sociales que prepararía un proyecto de ley para someter la iniciativa a votación después de los comicios del 3 de noviembre: "Prepararé un proyecto de ley para que podamos aprobar el 'Dividendo Trump' inmediatamente después de las elecciones porque los republicanos y Estados Unidos ganarán", escribió Moreno.
La legislación federal castiga a quien ofrezca dinero a una persona a cambio de que vote, se abstenga o lo haga a favor o en contra de un candidato. Sin embargo, los expertos consultados por EFE discrepan sobre si la propuesta de Trump entraría en esa categoría.
Richard Briffault, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y experto en financiamiento electoral y ética gubernamental, ofreció su interpretación: "No es ilegal; está protegido por la Primera Enmienda. Y, desde luego, no va a suceder. Es una broma".
No es la primera vez que Trump propone entregar dinero directamente a los estadounidenses. Al comienzo de su segundo mandato respaldó la idea de repartir entre millones de hogares parte de los supuestos ahorros obtenidos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), impulsado entonces por Elon Musk. Los pagos no llegaron a efectuarse.
Trump también planteó entregar cheques de al menos 2,000 dólares a ciudadanos de ingresos bajos y medios con parte de la recaudación arancelaria, pero la iniciativa tampoco fue aprobada.
Las promesas de pagos vinculadas a un resultado electoral tampoco son nuevas. Durante la segunda vuelta de enero de 2021 por dos escaños del Senado en Georgia, los demócratas defendieron la entrega de cheques de estímulo por un total de 2,000 dólares si obtenían el control de la Cámara Alta.
El Congreso ya había autorizado pagos de 600 dólares en diciembre de 2020. Tras la victoria demócrata, el Plan de Rescate Estadounidense aprobó otros 1.400 dólares para quienes cumplían los requisitos de ingresos. Sin embargo, a diferencia del anuncio de Trump, aquellos pagos formaban parte de un programa de ayuda frente a la pandemia de covid y fueron autorizados mediante el proceso legislativo ordinario.