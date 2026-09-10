Conozca a las pomponeras del Instituto Mixto Hibueras que brillarán en los desfiles patrios

Los coloridos trajes y distintivos pompones de las pomponeras no pueden faltar este 15 de septiembre, cuando Honduras conmemora 205 años de independencia. El Instituto Mixto Hibueras dirá presente en estas fiestas patrias con un grupo de talentosas jovencitas.
De diferentes años educativos, las jovencitas aseguran estar listas para poner en alto el nombre de su colegio. En el Tour de Independencia 2026 de EL HERALDO, este rotativo tuvo la oportunidad de conocer quiénes son las bellas pomponeras. Conózcalas a continuación.
Skarleth Paola Ortez Núñez, de 14 años, cursa el octavo grado.
Ana Marssiry Paz Portillo, de 14 años, cursa el octavo grado.
Nasim Yanna Cruz Vílchez, de 17 años, cursa el último año de la carrera de Salud y Nutrición.
Iliani Yareli Corrales Araujo, de 14 años, cursa el octavo grado.
Andrea Sofía Marín López, de 15 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Humanidades.
Suany Sohar Gonzáles, de 13 años, cursa el octavo grado.
Alexandra Abigaíl Sierra Zúñiga cursa su último año de la carrera de Ciencias y Humanidades.
Britany Rashel Pavón Rubio, de 15 años, cursa el noveno grado.