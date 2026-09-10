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Ellas son las 30 palillonas del Instituto Mixto Hibueras este 2026

las 30 palillonas del Instituto Mixto Hibueras prometen conquistar las calles este 15 de septiembre. Las jovencitas llevan más de tres meses preparándose para uno de los eventos más esperados

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 10:00
Ellas son las 30 palillonas del Instituto Mixto Hibueras este 2026
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Un total de 30 jovencitas pondrán en alto el nombre del Instituto Mixto Hibueras este 15 de septiembre. Con su talento, energía y carisma, prometen convertirse en uno de los mejores espectáculos de las fiestas patrias.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Las palillonas del Instituto Mixto Hibueras tienen más de tres meses de preparación para convertirse en uno de los mejores grupos del desfile. Conozca quiénes son las bellas palillonas que representarán a la institución este 15 de septiembre.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Braechel Nahomy Funez, de 17 años, cursa su último año en la carrera de Bachillerato en Informática.

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Yeimi Gabiola Gonzáles, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Nataly Abigaíl Fonseca, de 17 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras.

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Génesis Samantha Sánchez, de 17 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.

 Daniela Zepeda
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Dayana Lisbeth Martínez, de 16 años, cursa el noveno grado.

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Ashly Abigaíl Sánchez, de 14 años, cursa el noveno grado.

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Natalye Fabiola Zúñiga, de 17 años, cursa el último año de la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Kimberly Zúñiga, de 17 años, cursa el onceavo grado de la carrera de Salud y Nutrición.

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Carmen Abigaíl Rodríguez, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Humanidades.

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Sohad Lisbeth Rodríguez, de 15 años, cursa el noveno grado de la carrera de Salud y Nutrición.

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Nahara Elizabeth Avilez, de 17 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Emily Marisoll Amador, de 14 años, cursa el noveno grado.

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Alexandra Abigaíl Santos, de 17 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Melany Arely Amador Acosta, de 16 años, cursa la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Yenevid Isamar Ordóñez, de 17 años, cursa el onceavo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Alejandra Anahí Borjas, de 17 años, cursa la carrera de Ciencias y Humanidades. Este es su último año.

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Nazareth Daniela Flores, de 13 años, cursa el octavo grado.

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Katherin Yisel Pérez Barahona, de 18 años, cursa su último año en la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Dominik Valeria Valle Rivera, de 16 años, cursa la carrera de Ciencias y Humanidades. Este es su último año.

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Génesis Regina Laínez Cruz, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Jeissy Yolani Ávila Figueroa, de 19 años, cursa el último año de la carrera de Ciencias y Humanidades.

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Ingrid Pamela Moncada Núñez, de 17 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Humanidades.

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Valery Gabriela Cruz, de 19 años, cursa la carrera de Salud y Nutrición.

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Allison Micell Herrera López, de 18 años, cursa el último año de la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Katherine Yanitza Rodríguez, de 18 años, cursa el último año en la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Jahel Alexandra Palma Vásquez, de 17 años, cursa el último año de la carrera de Ciencias y Humanidades.

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Lariza Lindaris Zelaya Godoy, de 18 años, cursa su último año en la carrera de Bachillerato en Informática.

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Ashlee Georgette Canales, de 19 años, cursa el último año de la carrera de Ciencias y Humanidades.

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Madison Bridgit Vásquez Yáñez, de 13 años, cursa el octavo grado.

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