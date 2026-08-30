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Domingo soleado, caluroso y con bruma: así está el clima en Tegucigalpa

La probabilidad de precipitaciones es de 0%, mientras que la humedad alcanzará el 52% y los vientos soplarán a unos 16 kilómetros por hora, en una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y la escasez de lluvias.

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 10:21
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Tegucigalpa amaneció este domingo bajo un cielo soleado y con presencia de bruma sobre distintos sectores de la capital.

Fotos: EL HERALDO.
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La capital hondureña registra temperaturas máximas de hasta 28 grados durante este domingo. Aunque en horas de la madruga inició con 18 grados.
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El sol es protagonista de la jornada en Tegucigalpa, donde no se esperan precipitaciones.
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Una ligera bruma cubre parte del paisaje capitalino, en medio de las condiciones secas que persisten en la ciudad.
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La probabilidad de lluvia para este domingo en Tegucigalpa es de 0%, según las condiciones previstas.
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Los capitalinos experimentan de una jornada cálida, con una temperatura máxima que alcanzará los 28 grados.
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Las condiciones estables permiten observar un cielo mayormente despejado, aunque con bruma en el ambiente.
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La humedad se mantendrá en 52% durante una jornada sin lluvias en Tegucigalpa.
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La bruma es visible sobre Tegucigalpa en una jornada marcada por el sol y la escasez de precipitaciones.
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El panorama de la capital combina cielo soleado, temperaturas cálidas y una ligera bruma sobre la ciudad.
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