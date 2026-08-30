Domingo soleado, caluroso y con bruma: así está el clima en Tegucigalpa

Tegucigalpa amaneció este domingo bajo un cielo soleado y con presencia de bruma sobre distintos sectores de la capital.
La capital hondureña registra temperaturas máximas de hasta 28 grados durante este domingo. Aunque en horas de la madruga inició con 18 grados.
El sol es protagonista de la jornada en Tegucigalpa, donde no se esperan precipitaciones.
Una ligera bruma cubre parte del paisaje capitalino, en medio de las condiciones secas que persisten en la ciudad.
La probabilidad de lluvia para este domingo en Tegucigalpa es de 0%, según las condiciones previstas.
Los capitalinos experimentan de una jornada cálida, con una temperatura máxima que alcanzará los 28 grados.
Las condiciones estables permiten observar un cielo mayormente despejado, aunque con bruma en el ambiente.
La humedad se mantendrá en 52% durante una jornada sin lluvias en Tegucigalpa.
La bruma es visible sobre Tegucigalpa en una jornada marcada por el sol y la escasez de precipitaciones.
El panorama de la capital combina cielo soleado, temperaturas cálidas y una ligera bruma sobre la ciudad.