Más que romance: así vivieron su gran día las parejas en las bodas gratis de la capital

Las parejas vivieron una jornada llena de romanticismo durante las bodas gratis organizadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central en el corazón histórico de Tegucigalpa. A continuación los detalles de lo que no se vio detrás de cámara en la jornada matrimonial.
Cada novia recibió su ramo de flores para complementar uno de los momentos más especiales de su vida: decir “sí, acepto” junto a la persona que ama.
El maquillaje profesional fue parte de la experiencia preparada para las novias, quienes fueron atendidas por expertas para lucir radiantes en su gran día.
Entre brochas, colores y detalles cuidadosamente preparados, las futuras esposas se transformaron para llegar listas al momento más esperado de la ceremonia.
Los novios tampoco quedaron fuera de los preparativos: el servicio de barbería les permitió cuidar cada detalle antes de dar el gran paso.
Un corte de cabello, arreglo de barba y los últimos retoques formaron parte de la preparación de los hombres para una jornada que quedará marcada en sus historias de amor.
Los ramos, los vestidos y las sonrisas dieron color a una celebración en la que varias parejas pudieron formalizar su unión en un ambiente especialmente preparado para la ocasión.
El tradicional beso de los recién casados fue uno de los momentos más emotivos y fotografiados de una jornada cargada de amor en el Centro Histórico de Tegucigalpa.
Después del esperado “sí”, las parejas celebraron su unión con abrazos, sonrisas y muestras de cariño frente a familiares y personas que acompañaron su gran día.
El brindis permitió a los recién casados levantar sus copas para celebrar el inicio de una nueva etapa juntos, rodeados de un ambiente de alegría y romanticismo.
No podía faltar el pastel: las parejas también disfrutaron de uno de los símbolos tradicionales de una boda durante la celebración organizada en la capital. El alcalde Juan Diego Zelaya y su esposa protagonizaron un emotivo momento al partir el pastel y comer el primer bocado.
Cada detalle fue pensado para que las parejas no solo contrajeran matrimonio, sino que pudieran vivir una experiencia especial y cercana a la celebración de una boda tradicional.
La iglesia Los Dolores se convirtió en el telón de fondo perfecto para las fotografías de los recién casados en una de las zonas más emblemáticas del Centro Histórico de Tegucigalpa.
El histórico paisaje capitalino aportó un toque especial a la celebración, combinando romance, arquitectura y tradición en el día más importante para varias parejas.
Entre flores, maquillaje, barbería y música, el Centro Histórico de Tegucigalpa se llenó de historias de amor y momentos que las parejas recordarán para siempre.
Las fotografías se convirtieron en otro de los grandes recuerdos de la jornada, con la iglesia Los Dolores como uno de los escenarios más románticos para inmortalizar el momento.