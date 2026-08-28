¡Dijeron que sí! 350 parejas unieron sus vidas en las bodas gratis de la AMDC

En el marco de la conmemoración del Mes de la Familia, decenas de parejas capitalinas dieron un paso importante en sus vidas al formalizar legalmente su unión durante la Gran Boda Gratuita 2026. Así se vivió el momento:
La ceremonia se desarrolló este viernes en la Iglesia Santa María de los Dolores en el centro de la capital, donde las parejas participantes compartieron un momento especial junto a familiares y seres queridos.
De acuerdo con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), alrededor de 350 parejas dijeron el “¡sí, acepto!”, una frase que ahora los une para toda la vida.
La actividad estuvo marcada por momentos de felicidad y emoción entre los capitalinos, quienes llegaron desde temprano para el matrimonio civil.
La Gran Boda Gratuita forma parte de las actividades impulsadas por la Alcaldía capitalina durante el Mes de la Familia y representa una ayuda para las parejas que desean unir sus vidas, pero que, debido a los altos costos, no habían podido hacerlo.
Las parejas tuvieron la oportunidad de compartir una ceremonia colectiva y celebrar junto a otras personas que también decidieron unir legalmente sus vidas.
Luego de meses o incluso años sin poder formalizar su relación matrimonial, estas parejas finalmente dieron el paso para convertirse oficialmente en esposos.
El evento contó con la presencia del alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, y su esposa, quienes acompañaron a las parejas durante esta actividad organizada por la municipalidad.
Dos de las parejas también fueron beneficiadas con una “luna de miel”, luego de participar en el sorteo de un viaje a Roatán con todos los gastos pagados, una oportunidad que les permitirá disfrutar de un momento especial tras celebrar su matrimonio.
De igual manera, la AMDC sorteó un carro nuevo entre las parejas participantes, sumando otro momento de alegría a la celebración de los recien casados.
Para no perder la costumbre, se partió el pastel frente a las parejas de esposos, marcando así el cierre de este emotivo evento, que dejó momentos de alegría y celebración para los recién casados.
Con gran emoción, efectos de humo y aplausos, estas parejas cerraron la jornada dando un importante paso en sus vidas y regresando a sus hogares convertidas oficialmente en esposos.