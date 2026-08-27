Capitalinos enfrentan escasez de agua pese a reparto con cisternas públicas

Las pilas estaban secas, casi agrietadas porque el agua en la llave no llegaba hace cinco meses. Cuando Yessenia Aguilar vio que una pipa de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) llegó a Villa Los Laureles, abrió la puerta de la vivienda y se paró en medio, con la esperanza de abastecerse del valioso líquido.
Al fondo se veían unos baldes y un barril con el agua por la mitad. “Es lo que llenamos de la poca lluvia que cayó”, dijo, refiriéndose a las precipitaciones reportadas por el ingreso de una onda tropical.
Yessenia esperaba que la cisterna no solo terminara de llenar los baldes colocados en el suelo, sino que echara un poco de agua en la pila, que lucía seca. No ocurrió. Los 40 barriles que llevaba la cisterna se quedaron en cuatro casas que estaban en la parte superior de la cuesta: la de doña Ena, su hija, don Efraín y la de Katherine.
Otras seis viviendas, incluyendo la de Yessenia, esperaban recibir el beneficio, pero se quedaron con las puertas abiertas y los recipientes vacíos. “No logramos agua”, dijo la mujer, mientras preguntaba cómo le podía hacer para recibirla de forma gratuita.
EL HERALDO Plus llegó a la colonia de la capital de Honduras siguiendo una de las cisternas de la AMDC que salió del plantel de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en Los Laureles hasta esa colonia. Quince días atrás, doña Ena había realizado una solicitud para que les regalaran agua. El equipo se la encontró afuera del plantel; portaba una camisa azul y un capri jeans.
Afirmó que su yerno realizó una llamada para pedir agua gratis cuando, semanas atrás, una pipa estaba regalando el recurso, pero “ellos daban a las casas que ellos querían. “Entonces nos fuimos para allá, donde están los tanques, a ver si nos regalaban agua, porque habíamos hecho la solicitud hace 15 días”, indicó.
Javier Mendoza, coordinador logístico del programa de Agua Solidaria de la UMAPS y la AMDC, afirmó que todos los días tienen una asignación en las colonias desde las que se realizan las solicitudes. Con el listado, las 58 pipas (6 de la AMDC y 52 alquiladas) distribuyen agua gratis.
En la cisterna va una persona de la UMAPS que garantiza que el agua se le entrega a quienes hicieron la solicitud y, además, que no cobren por el servicio. Aparte, envían a una persona en motocicleta para hacer un sobre chequeo. Los solicitantes deben firmar un documento con sus datos e indicando que recibieron agua sin pagar.
A través de la solicitud de información SOL-UMAPS-178-2026, EL HERALDO Plus conoció que se han realizado 2,285 viajes entre abril y el 23 de agosto de 2026, la mayoría en barrios y colonias capitalinas, aunque también hay decenas de casos de instituciones públicas.
Para doña Ena, la entrega en su colonia se pudo evitar si el agua llegara por la tubería, pero no ocurre desde marzo. La única opción, o la más efectiva para no jalar, era comprar. “Comprábamos una pila, la de abajo, 600 pesos, y dos barriles, 100. 700 pesos”, aseguró. Esa agua les dura aproximadamente 10 o 15 días, lo que significa que al mes deben invertir unos 1,400 lempiras, afirmando que, en muchas ocasiones, deben decidir entre comer, tener luz o agua.
Justo al lado de la casa de doña Ena está la vivienda de Katherine Hernández, una joven de 21 años que vive junto con su padre, un adulto mayor con problemas en la rodilla. Cuando EL HERALDO Plus llegó a la humilde vivienda tenía decenas de botes vacíos tirados en el suelo. La pila también estaba seca. El único barril que estaba lleno lo había colocado dentro de la casa; un día antes les había tocado jalar agua desde las instalaciones de la UMAPS, ubicadas a 1.3 kilómetros de distancia.
“No manda el agua, aquí no sube. Aquí con los vecinos estamos jalando agua. Él (el papá) tiene 79 años, tiene un problema en la rodilla, está operado. Cada vez que jala agua se le hincha la rodilla y no puede caminar muy bien. Solo somos los dos los que vivimos acá", contó la joven.
La casa de don Efraín Gonzales, un adulto mayor que sostenía con fuerza la manguera de la pipa, fue la última beneficiada con agua gratis, constató EL HERALDO Plus en el recorrido.
Con esa eran apenas cuatro las viviendas que recibieron el recurso de forma gratuita en esa entrega, quedando por fuera otras seis viviendas, algunas que tenían cuartos de alquiler.
“Ha sido una decadencia del agua, que todos los años tenemos que ir a la junta de agua porque no nos llega el agua, y eso que solo estamos a cinco metros de alto”, condenó Gonzáles.
Finalmente, un joven que bañaba a Max y Lucky, dos perritos que temblaban de frío a la orilla de la calle, expresó: "Pongan más atención a eso. Mire esas represas, yo creo que nunca les han dado mantenimiento; por eso están llenas de sedimentos... Y cuando llueve, no agarra mucha agua. Es más el agua que se bota en invierno que lo que agarra la represa, entonces tienen que darle mantenimiento y hacer más para tener agua de reserva”.