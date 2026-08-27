Capitalinos enfrentan escasez de agua pese a reparto con cisternas públicas

Justo al lado de la casa de doña Ena está la vivienda de Katherine Hernández, una joven de 21 años que vive junto con su padre, un adulto mayor con problemas en la rodilla. Cuando EL HERALDO Plus llegó a la humilde vivienda tenía decenas de botes vacíos tirados en el suelo. La pila también estaba seca. El único barril que estaba lleno lo había colocado dentro de la casa; un día antes les había tocado jalar agua desde las instalaciones de la UMAPS, ubicadas a 1.3 kilómetros de distancia.